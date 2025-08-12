Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, συζήτησαν την Τρίτη τηλεφωνικά για τις προετοιμασίες της συνόδου της Παρασκευής στην Αλάσκα, μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου προέδρου, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Telegram, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν την πρόθεσή τους να διεξαχθούν με επιτυχία οι συνομιλίες.

Οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πηγή: skai.gr

