Νέες κατηγορίες κατά της Ρωσίας εξαπέλυσε σήμερα, Τρίτη ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταγγέλλοντας ότι κερδίζει χρόνο για να μπορέσει να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία και την κατοχή ουκρανικού εδάφους.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει καμία αμφιβολία ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, αλλά πρέπει να υπάρχουν σαφείς και ρεαλιστικές προτάσεις στο τραπέζι και ζήτησε περισσότερη διεθνής πίεση για κυρώσεις στη Ρωσία.

Είπε ότι είχε μιλήσει με τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ και ότι θα μιλήσει με περισσότερους συμμάχους αργότερα την Τρίτη.

Οι νέες αυτές δηλώσεις από τον πρωθυπουργό της Ουκρανίας, έρχονται μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν με τον δεύτερο να ξεκαθαρίζει ότι μια εκεχειρία με την Ουκρανία είναι δυνατή μόλις επιτευχθούν σχετικές συμφωνίες.

