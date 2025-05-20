Η πόλη Μπόντε της Νορβηγίας που βρίσκεται επάνω από τον Αρκτικό Κύκλο θα φιλοξενήσει μόνιμο Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου Αεροπορικών Επιχειρήσεων (CAOC) του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε η νορβηγική κυβέρνηση.

Το ΝΑΤΟ διαθέτει ακόμη δύο τέτοια κέντρα διοίκησης στην Ευρώπη, το ένα στη Γερμανία και το άλλο στην Ισπανία.

Οι χώρες μέλη του ΝΑΤΟ αποφάσισαν κατά την υπουργική σύνοδο του Φεβρουαρίου να εγκαταστήσουν στη Νορβηγία το τρίτο κέντρο αεροπορικής διοίκησης της Ατλαντικής Συμμαχίας στην Ευρώπη και ανέθεσαν στο Οσλο να αποφασίσει την τοποθεσία.

«Ο βασικός λόγος που επιλέξαμε το Μπόντε είναι γεωπολιτικής τάξεως: θέλουμε το ΝΑΤΟ να έχει μία βάση στον Βορρά», εξήγησε ο πρωθυπουργός της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε, την ώρα που η γειτονική Ρωσία επιδιώκει να εδραιώσει την ισχύ της στην Αρκτική ανοίγοντας νέες βάσεις ή εκσυγχρονίζοντας τις υπάρχουσες στην περιοχή.

Το νέο Κέντρο Διοίκησης και Ελέγχου Αεροπορικών Επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ θα είναι επιφορτισμένο με τον συντονισμό του εναερίου ελέγχου, καθώς και τον σχεδιασμό και εκτέλεση των αεροπορικών στρατιωτικών επιχειρήσεων της Ατλαντικής Συμμαχίας στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

