Μερικές μόνο εβδομάδες μετά το γενικό μπλακ άουτ στην Ισπανία, σήμανε και πάλι συναγερμός στις ισπανικές αρχές καθώς η χώρα αντιμετώπισε σήμερα προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες λόγω ενός προβλήματος που παρουσιάστηκε στο δίκτυο της Telefonica (ισπανική πολυεθνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών) μετά από αναβάθμιση.

Συγκεκριμένα, σε πολλές περιοχές της χώρας αναφέρθηκαν προβλήματα στις υπηρεσίες διαδικτύου και σταθερής τηλεφωνίας ενώ έχει επηρεαστεί και η τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 112.

«Έχουμε πραγματοποιήσει ορισμένες αναβαθμίσεις στο δίκτυο που έχουν επηρεάσει συγκεκριμένες υπηρεσίες σταθερών επικοινωνιών (φωνή και διαδίκτυο) σε ορισμένες εταιρείες», επισημαίνουν πηγές της εταιρείας. «Εργαζόμαστε για την επίλυση του προβλήματος και σε ορισμένες από τις υπηρεσίες που επηρεάστηκαν το πρόβλημα έχει ήδη αποκατασταθεί, όπως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης 112».

Προβλήματα στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα αναφέρθηκαν από τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε αρκετές αυτόνομες κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της Ανδαλουσίας, της Αραγωνίας, της Κοινότητας της Βαλένθια και της Χώρας των Βάσκων. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης σε αρκετές περιοχές έχουν κινητοποιηθεί για να ενεργοποιήσουν εναλλακτικές τηλεφωνικές γραμμές παρόμοιες με το 112. Ωστόσο, γύρω στις 10:00 π.μ το πρόβλημα άρχισε σταδιακά να επιλύεται όπως στη Βαλένθια, την Ανδαλουσίας και τη Ναβάρα. Στις 10:30 (τοπική ώρα), η Telefónica ανέφερε ότι οι επικοινωνίες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης είχαν αποκατασταθεί πλήρως, με ορισμένα μόνο προβλήματα να εξακολουθούν να υπάρχουν.

Το περιστατικό ενδέχεται να σχετίζεται με τη διακοπή λειτουργίας του MPLS (δικτύου μεταγωγής δεδομένων) της Telefónica, το οποίο παρέχει υπηρεσίες στη γραμμή 112 και σε άλλους τριψήφιους αριθμούς. Η Telefónica είχε προγραμματίσει να προβεί σε μια αναβάθμιση στις 3:00 π.μ. και από εκείνη τη στιγμή και μετά, άρχισαν να γίνονται αισθητά κάποια προβλήματα με τις εξερχόμενες κλήσεις, χωρίς όμως να επηρεαστούν οι κλήσεις προς οικιακούς συνδρομητές. Αυτές επηρεάστηκαν μόνο τις πρώτες πρωινές ώρες, σύμφωνα με το Υπουργείο Προεδρίας της Ανδαλουσίας.

Πηγή: skai.gr

