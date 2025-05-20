Πεσκόφ: Δεν μπορεί να υπάρξει χρονοδιάγραμμα για τη σύνταξη κοινού κειμένου ειρήνης Ρωσίας και Ουκρανίας

Η διαδικασία για τη σύνταξη κοινού κειμένου ειρήνης και κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Μόσχας και Κιέβου θα είναι περίπλοκη, επομένως δεν μπορεί να τεθεί συγκεκριμένη προθεσμία, μετέδωσαν τα ρωσικά ειδησεογραφικά πρακτορεία, επικαλούμενα δηλώσεις του εκπροσώπου του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, οι οποίες δημοσιεύθηκαν νωρίς την Τρίτη.

«Δεν υπάρχουν προθεσμίες και δεν μπορεί να υπάρξουν. Είναι σαφές ότι όλοι θέλουν να γίνει αυτό όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, αλλά, φυσικά, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες», δήλωσε ο Πεσκόφ, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο RIA.

«Τα προσχέδια θα διαμορφωθούν από τη ρωσική και την ουκρανική πλευρά, τα έγγραφα αυτά θα ανταλλαχθούν και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν σύνθετες επαφές για την κατάρτιση ενός ενιαίου κειμένου», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, πραγματοποίησε τηλεφωνικές συνομιλίες τη Δευτέρα με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και με τους ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Γερμανίας και της Φινλανδίας, σε μια προσπάθεια να προωθήσει την ειρήνη στον τριών ετών πόλεμο στην Ουκρανία.

Μετά τις συνομιλίες, ο Τραμπ δήλωσε ότι «η Ρωσία και η Ουκρανία θα ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός». Ο Πούτιν από την πλευρά του είπε ότι η Ρωσία «είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την ουκρανική πλευρά για ένα υπόμνημα σχετικά με μια πιθανή μελλοντική ειρηνευτική συμφωνία».

Πηγή: reuters.com

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.