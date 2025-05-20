Οι αμερικανικές αρχές προχώρησαν σήμερα το πρωί στην εκτέλεση ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για τον φόνο ενός αστυνομικού, ενώ άλλες δύο εκτελέσεις θανατοποινιτών είναι προγραμματισμένες για αυτή την εβδομάδα στις ΗΠΑ - η μία σήμερα

Ο Μπέντζαμιν Ρίτσι, 45 ετών, θανατώθηκε με τη χρήση θανατηφόρα ένεση στο Μίσιγκαν Σίτι της Ιντιάνα, μια πολιτεία στις μεσοδυτικές ΗΠΑ όπου ξεκίνησε και πάλι να εφαρμόζεται η θανατική ποινή τον Δεκέμβριο έπειτα από διακοπή 15 ετών.

Benjamin Ritchie died by lethal injection 12:46 local time for the murder of Beech Grove Police Officer Bill Toney. His last words were “I love my family, my friends, and all the support I've gotten. I hope they all find peace." pic.twitter.com/MOXxVM6I9P — Tim Spears (@tspearstv) May 20, 2025

Αργότερα σήμερα πρόκειται να εκτελεστεί ο 49χρονος Μάθιου Τζόνσον με θανατηφόρα ένεση στο Τέξας. Ο Τζόνσον έχει δηλώσει ένοχος για τον φόνο το 2012 της 76χρονης Νάνσι Χάρις, εργαζόμενη σε κατάστημα την οποία έκαψε ζωντανή.

Την Πέμπτη πρόκειται να εκτελεστεί στο Τενεσί, επίσης με ένεση, ο 75χρονος Όσκαρ Σμιθ ο οποίος καταδικάστηκε επειδή το 1989 μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του Τζούντι, με την οποία ήταν σε διάσταση, και τους δύο γιους της.

Η εκτέλεση του Ρίτσι ήταν η 17η εκτέλεση θανατοποινίτη στις ΗΠΑ από την αρχή του έτους και με του Τζόνσον αργότερα μέσα στην ημέρα θα γίνουν 18.

Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 13 εκτελέσεις με ένεση, δύο με εισπνοή αζώτου – μια αμφιλεγόμενη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 2024 στην Αλαμπάμα - και δύο με εκτελεστικό απόσπασμα στη Νότια Καρολίνα, μια μέθοδος που δεν είχε χρησιμοποιηθεί στις ΗΠΑ από το 2010.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είναι ένθερμος υποστηρικτής της θανατικής ποινής και κατά την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο είχε δηλώσει ότι τάσσεται υπέρ της διεύρυνσης της χρήσης της.

Η ποινή του θανάτου έχει καταργηθεί σε 23 από τις 50 πολιτείες των ΗΠΑ. Τέσσερις ακόμη (Καλιφόρνια, Όρεγκον, Πενσιλβάνια και Οχάιο) έχουν επιβάλει μορατόριουμ στις εκτελέσεις έπειτα από απόφαση του κυβερνήτη τους.

