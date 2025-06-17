Η Ρωσία εκτόξευσε περισσότερα από 440 drones και 32 πυραύλους εναντίον της Ουκρανίας στη διάρκεια της νύκτας, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, την ώρα που οι ουκρανικές αρχές έχουν ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο.

«Το Κίεβο αντιμετώπισε μία από τις πιο φρικτές επιθέσεις», τόνισε ο Ζελένσκι στο Χ. «Είμαστε σε επαφή με όλους τους εταίρους σε κάθε επίπεδο για να διασφαλίσουμε μια κατάλληλη απάντηση. Οι τρομοκράτες είναι αυτοί που θα πρέπει να νιώσουν τον πόνο, όχι οι αθώοι ειρηνικοί πολίτες», πρόσθεσε.

I receive regular reports from Minister of Internal Affairs Klymenko and our military commanders on the aftermath of Russia’s massive strike. More than 440 drones and 32 missiles were used. Kyiv has faced one of the most horrific attacks. Also, overnight, Odesa, Zaporizhzhia,… pic.twitter.com/4ZMFBj8eJ2 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 17, 2025

Λίγο νωρίτερα ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο Τιμούρ Τκατσένκο, είχε επισημάνει ότι μόνο η ουκρανική πρωτεύουσα έγινε στόχος 175 ρωσικών drones, τουλάχιστον 14 πυραύλων κρουζ και τουλάχιστον δύο βαλλιστικών πυραύλων.

Από την πλευρά του ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, ο Αντρίι Γερμάκ, επέκρινε την απουσία «επαρκούς αντίδρασης» του πολιτισμένου κόσμου στις επιθέσεις της Ρωσίας.

The moment when the Russian drone directly hit a residential building in Kyiv appeared online.



Russians continue to fight against civilians. pic.twitter.com/4Gb9gjyEny — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 17, 2025

«Ένα κράτος που διαθέτει πυρηνικό όπλο μπορεί απλώς να σκοτώνει αμάχους σε πολυκατοικίες, να αρνείται μια εκεχειρία και να μην υπάρχει επαρκής αντίδραση από τον πολιτισμένο κόσμο. Γιατί; Και πόσοι πολίτες και παιδιά πρέπει ακόμη να πεθάνουν;», διερωτήθηκε ο Γερμάκ στο Telegram.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα σχολίασε στο Χ ότι η φονική ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου την ώρα που διεξαγόταν η σύνοδος κορυφής της G7 έστειλε ένα μήνυμα ασέβειας προς τις ΗΠΑ και τους άλλους ηγέτες που έχουν ζητήσει τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο στόχος του (Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν είναι πολύ απλός: να κάνει τους ηγέτες της G7 να μοιάζουν αδύναμοι. Μόνο τα ισχυρά βήματα και η πραγματική πίεση προς τη Μόσχα μπορούν να τον διαψεύσουν», τόνισε ο Σίμπιχα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

