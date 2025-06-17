Με πολέμους και κρίσεις η φετινή G7

Η Σύνοδος Κορυφής της G7 στον Καναδά ξεκίνησε υπό το βάρος μίας πυκνής και απαιτητικής διεθνούς ατζέντας, σε μια από τις πιο ταραγμένες συγκυρίες των τελευταίων ετών για τη διεθνή σκηνή. Εν μέσω κλιμακούμενων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, της συνεχιζόμενης πολεμικής δράσης στην Ουκρανία και των έντονων αναταράξεων που προκαλεί η πολιτική δασμών του Αμερικανού προέδρου Τραμπ στις παγκόσμιες αγορές, η φετινή G7 σηματοδοτεί κρίσιμες εξελίξεις.

Παρότι η σύνοδος συγκεντρώνει τους ηγέτες των επτά ισχυρότερων οικονομιών του κόσμου, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε σειρά επαφών με υψηλόβαθμους αξιωματούχους και εκπροσώπους από την Ουκρανία, την Ινδία, το Μεξικό, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, τη Νότια Αφρική, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα. Οι συνομιλίες μεταξύ των ηγετών είχαν στόχο τη διαμόρφωση κοινού πλαισίου δράσης απέναντι σε μείζονες διεθνείς κρίσεις. Αίσθηση, ωστόσο, προκάλεσε η απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αποχωρήσει από την πρώτη ημέρα, επικαλούμενος τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Προτεραιότητες και διεθνείς συμμαχίες στο επίκεντρο

Το γραφείο του Καναδού πρωθυπουργού, Μαρκ Κάρνεϊ, δημοσιοποίησε αναλυτική λίστα με τους βασικούς άξονες της Συνόδου. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, πρώτη προτεραιότητα είναι η ενίσχυση της ειρήνης και της ασφάλειας, δεδομένων των εντεινόμενων εξωτερικών απειλών, της διεθνούς εγκληματικότητας και των κινδύνων από τις δασικές πυρκαγιές που κλιμακώνονται λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Οι εργασίες της Συνόδου εστιάζουν επίσης στην ενεργειακή ασφάλεια και τις ψηφιακές τεχνολογίες, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα των υποδομών και η ανάκαμψη των οικονομιών.

Τόσο η προσέγγιση για την ειρήνη στην Ουκρανία όσο και η δημιουργία νέων διεθνών εταίρων έχουν μπει δυναμικά στη συζήτηση, με στόχο την ενδυνάμωση της ασφάλειας και της διεθνούς ευημερίας.

Η επιστροφή Τραμπ και το διεθνές ενδιαφέρον

Η φετινή Σύνοδος της G7 αποτελεί την πρώτη συνάντηση κορυφής αφότου ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στον Λευκό Οίκο. Σε δηλώσεις του πριν την αποχώρησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε εκτενώς στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας την ελπίδα ότι "Ισραήλ και Ιράν θα φτάσουν σε συμφωνία, αν και ίσως χρειαστεί να προηγηθεί μια φάση σύγκρουσης". Σαφής ήταν η θέση υπέρ της αμυντικής στήριξης του Ισραήλ από τις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που απέφυγε να απαντήσει αν ζήτησε αναστολή των ισραηλινών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Όπως σημείωσε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου της Οτάβα, Ρολάντ Παρί, αναφερόμενος στη σημασία της φετινής συνόδου, αυτή θα μπορούσε "να είναι επιτυχημένη, εφόσον ο Τραμπ δεν δημιουργήσει εκρηκτικές καταστάσεις". Η επισήμανσή του παραπέμπει στα γεγονότα της G7 του 2018 στον Καναδά, όταν ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον τότε πρωθυπουργό Τζάστιν Τριντώ "πολύ ανέντιμο και αδύναμο" και είχε αποχωρήσει από τη συνάντηση.

Η γερμανική στάση για τα πυρηνικά του Ιράν

Ξεκάθαρο μήνυμα απέστειλε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, δηλώνοντας ότι δεν πρέπει να επιτραπεί στο Ιράν να αναπτύξει ή να διατηρεί πυρηνικά όπλα, ενώ επανέλαβε ότι το Ισραήλ έχει αναφαίρετο δικαίωμα στην άμυνα «υπέρ της ύπαρξής του και της ασφάλειας των πολιτών του». Ο καγκελάριος πρόκειται να έχει σειρά συναντήσεων στο περιθώριο της Συνόδου με τους ομολόγους του από Ιαπωνία, Αυστραλία, Ινδία, Βραζιλία και Νότια Αφρική.

Πηγές: dpa, AFP, Reuters

Πηγή: Deutsche Welle

