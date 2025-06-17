Σύγκρουση 3 τάνκερ στα ανοιχτά των Στενών του Ορμούζ

Το λιμενικό των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ανακοίνωσε σήμερα ότι απομάκρυνε 24 ανθρώπους από το πετρελαιοφόρο ADALYNN, μετά τη σύγκρουση δύο πλοίων στη θάλασσα του Ομάν.

Στο μεταξύ, η ναυτιλιακή εταιρεία Frontline ανακοίνωσε σήμερα ότι το πετρελαιοφόρο της Front Eagle ενεπλάκη σε σύγκρουση κοντά στα Στενά του Ορμούζ, κάνοντας λόγο για ένα περιστατικό που δεν συνδέεται με την περιφερειακή σύρραξη.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey είχε επισημάνει νωρίτερα ότι ένα «περιστατικό» σημειώθηκε στα ανοικτά του λιμανιού Χορ Φακάν των Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Χορμούζ, προσθέτοντας ότι τα αίτιά του δεν έχουν σχέση με την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Το λιμενικό πραγματοποίησε σήμερα (…) αποστολή απομάκρυνσης 24 μελών του πληρώματος του πετρελαιοφόρου ADALYNN, έπειτα από τη σύγκρουση δύο πλοίων στον κόλπο του Ομάν», επεσήμαναν οι αρχές των Εμιράτων χωρίς να δώσουν άλλες διευκρινίσεις.

Η σύγκρουση σημειώθηκε 24 ναυτικά μίλια από τις ακτές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, κοντά στα Στενά του Χορμούζ, μια από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως από όπου διέρχεται το ένα τρίτο των θαλάσσια μεταφερόμενων υδρογονανθράκων.

Σημειώνεται σε ένα πλαίσιο οξυμένης έντασης στην περιοχή, καθώς Ισραήλ και Ιράν συνεχίζουν να ανταλλάσουν ομοβροντίες πυραύλων για πέμπτη ημέρα.

Πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι οι ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης εμπορικών πλοίων έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες κοντά στα Στενά του Χορμούζ και την ευρύτερη περιοχή του Κόλπου, γεγονός που επηρεάζει τα πλοία που διέρχονται από την περιοχή.

I believe I found the "ships on fire in the Gulf of Oman" cause.



Appears that the tankers ADALYNN and FRONT EAGLE collided, possibly setting one of the vessels ablaze. pic.twitter.com/eYKeqdN3fI — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 17, 2025

Photos are currently circulating which appear to show three ships on fire off the coast of Iran in the Gulf of Oman, near the Strait of Hormuz. NASA’s Fire Information for Resource Management System (FIRMS) Map appearing to confirm three fires in the Gulf of Oman. pic.twitter.com/fXfHGN5jRN — OSINTdefender (@sentdefender) June 17, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

