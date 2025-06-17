Τραμπ: Έσωσα το Λος Άντζελες – Ο Νιούσομ είναι από τους χειρότερους κυβερνήτες

Με μία νέα εμπρηστική ανάρτηση στα Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση στον Κυβερνήτη της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, υποστηρίζοντας πως μόνο χάρη στη δική του παρέμβαση και στην αποστολή της Εθνοφρουράς αποτράπηκε η «καταστροφή» του Λος Άντζελες.

«Αν δεν έστελνα την Εθνοφρουρά στο Λος Άντζελες, η πόλη θα είχε καεί ολοσχερώς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, κατηγορώντας τον Νιούσομ ως «ανίκανο» και χαρακτηρίζοντάς τον «έναν από τους χειρότερους κυβερνήτες στην ιστορία».

Οι κινήσεις αυτές του Αμερικανού προέδρου, έχουν χαρακτηριστεί από πολλούς αναλυτές ως θεατρινίστικες εξάρσεις εντυπωσιασμού, που στόχο έχουν να εντείνουν τον κοινωνικό αναβρασμό, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ χρειάζεται οπωσδήποτε μία νίκη για να αποδείξει ότι πέτυχε στις προεκλογικές του δεσμεύσεις δεδομένου ότι επίκεινται και ενδιάμεσες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.