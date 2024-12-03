Ζελένσκι: Η Ουκρανία πραγματοποίησε δοκιμή νέων πυραύλων εγχώριας κατασκευής

Η Ουκρανία πραγματοποίησε δοκιμή νέων πυραύλων εγχώριας παραγωγής, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι ανέφερε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι ενημερώθηκε για τη δοκιμή από τον στρατό. «Επιταχύνουμε την παραγωγή τους», πρόσθεσε.
Πηγή: skai.gr
