Ζελένσκι: Η Ουκρανία πραγματοποίησε δοκιμή νέων πυραύλων εγχώριας κατασκευής

Ο Ζελένσκι ανέφερε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι ενημερώθηκε για τη δοκιμή από τον στρατό. «Επιταχύνουμε την παραγωγή τους», πρόσθεσε

Ζελένσκι

Η Ουκρανία πραγματοποίησε δοκιμή νέων πυραύλων εγχώριας παραγωγής, δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε μέσω ανάρτησής του στην εφαρμογή Telegram ότι ενημερώθηκε για τη δοκιμή από τον στρατό. «Επιταχύνουμε την παραγωγή τους», πρόσθεσε.

