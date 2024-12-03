Σφοδρή είναι η αντίδραση του σκιώδους υπουργού Πολιτισμού της Βρετανίας, Σακίμπ Μπάτι από το κόμμα των Συντηρητικών, για μια ενδεχόμενη συμφωνία με την Ελλάδα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Με ανακοίνωσή του στρέφεται κατά της κυβέρνησης και του Κιρ Στάρμερ, με τον οποίο συναντήθηκε νωρίτερα και ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ο Κιρ Στάρμερ έχει ήδη συνθηκολογήσει για τα νησιά Τσάγκος και τώρα φαίνεται πως πρόκειται να υποκύψει στη ριζοσπαστική αριστερά και να επιστρέψει τα Γλυπτά του Παρθενώνα στην Ελλάδα. Το Βρετανικό Μουσείο έχει φροντίσει αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα για γενεές και έχει δώσει σε ανθρώπους από όλο τον κόσμο την ευκαιρία να μάθουν για την τεράστια ιστορία τους. Τα Μάρμαρα προστατεύονται από το Κοινοβούλιο. Ο πρωθυπουργός πρέπει να ξεκαθαρίσει πως δεν θα επιτρέψει την αλλαγή του νόμου και να εμποδίσει κάθε νομική λύση που θα μπορούσε να επινοηθεί για να επιτραπεί η μεταφορά τους από τη χώρα μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

«Ο πρωθυπουργός θα πρέπει να υπερασπιστεί τη Βρετανία, την κληρονομιά μας και τα πολιτιστικά μας ιδρύματα παγκόσμιας κλάσης αντί να υποκύπτει στις πιέσεις των ακτιβιστών που απεχθάνονται τη βρετανική ιστορία», αναφέρει ακόμα ο Μπάτι.

Σημειώνεται πως η Αθήνα χαιρέτισε το γεγονός πως η βρετανική κυβέρνηση εξέφρασε τη θέση ότι δε θα σταθεί εμπόδιο εφόσον υπάρξει συμφωνία της ελληνικής πλευράς με το Βρετανικό Μουσείο.

Από την πλευρά της η Ντάουνινγκ Στριτ αναφέρει στο ενημερωτικό της σημείωμα ότι ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε τη σημασία της σχέσης Ηνωμένου Βασιλείου-Ελλάδας και επανέλαβε τη φιλοδοξία του για στενότερη συνεργασία με εταίρους σε όλη την Ευρώπη.

Πηγή: skai.gr

