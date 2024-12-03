Μεγάλη έρευνα του Γέιλ για τα «χαμένα παιδιά» της Ουκρανίας: Παράνομες μεταφορές σε ρωσικά εδάφη και υιοθεσίες

Αποκαλυπτική έκθεση του πανεπιστημίου του Γέιλ φέρνει στη δημοσιότητα στοιχεία πως δόθηκαν κονδύλια από το Κρεμλίνο για να μεταφερθούν με αεροσκάφη παιδιά από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη σε οικογένειες στη Ρωσία.

Η υποστηριζόμενη από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών έρευνα, που δημοσιεύθηκε την Τρίτη, εντόπισε 314 παιδιά από την Ουκρανία που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία τους πρώτους μήνες του πολέμου στην Ουκρανία στο πλαίσιο ενός συστηματικού, χρηματοδοτούμενου από το Κρεμλίνο, όπως λέει, προγράμματος για τη «ρωσοποίησή» τους.

Τον Μάρτιο του 2023, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο εξέδωσε εντάλματα σύλληψης κατά του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και της επιτρόπου για τα δικαιώματα των παιδιών, Μαρία Λβόβα-Μπέλοβα, για φερόμενο έγκλημα πολέμου της απέλασης των παιδιών της Ουκρανίας.

Τότε, η Λβόβα-Μπέλοβα δήλωσε ότι η επιτροπή της ενήργησε για ανθρωπιστικούς λόγους για την προστασία των παιδιών από εμπόλεμες ζώνες.

Στην έκθεση, όπως αναφέρει το Reuters, αναφέρονται λεπτομέρειες για το πρόγραμμα απέλασης των παιδιών και τα άτομα που εμπλέκονται σε αυτό και τους δεσμούς που έχουν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Έγκλημα κατά της ανθρωπότητας»

Ο ερευνητής Ναθάνιελ Ρέιμοντ και εκτελεστικός διευθυντής του Εργαστηρίου Ανθρωπιστικών Ερευνών του Γέιλ, δήλωσε ότι τα ευρήματα αυτά θα παρουσιαστούν στο σύνολό τους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ την Τετάρτη.

Ο Ρέιμοντ ανέφερε πως η έρευνα προσφέρει στοιχεία που υποστηρίζουν πρόσθετες κατηγορίες από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο κατά του Πούτιν για «βίαιη μεταφορά» ανθρώπων από μια «εθνική και εθνοτική ομάδα σε μια άλλη».

Είπε ακόμη ότι η έκθεση αποδεικνύει ότι «η απέλαση των παιδιών της Ουκρανίας είναι μέρος ενός συστηματικού, καθοδηγούμενου από το Κρεμλίνο, προγράμματος» για να γίνουν πολίτες της Ρωσίας.

Όπως τονίζει το Reuters, η μεταφορά ανθρώπων δια βίας είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επειδή πρέπει να είναι εκτεταμένα και συστηματικά, τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θεωρούνται γενικά πιο σοβαρά από τα εγκλήματα πολέμου για τα οποία κατηγορείται σήμερα ο Πούτιν.

Σε αντίστοιχες καταγγελίες του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου πέρυσι, η Λβόβα-Μπέλοβα είχε υποστηρίξει πως η Ρωσία δεν είχε μετακινήσει κανέναν παρά τη θέλησή του ή τη θέληση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων τους και πως ζητούνταν πάντα συγκατάθεση από τους κηδεμόνες, εκτός και αν αυτοί αγνοούνταν.

Ταυτοποιήθηκαν 314 παιδιά

Η έρευνα βασίζεται σε δεδομένα που αντλήθηκαν από τρεις ρωσικές κυβερνητικές βάσεις δεδομένων για την υιοθεσία και είχε χρονικό διάστημα 20 μηνών.

Το Yale επιβεβαίωσε την ταυτότητα των 314 παιδιών από το πρόγραμμα που είναι μέρος μιας πρωτοβουλίας του Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπό τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την τεκμηρίωση πιθανών παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας από τη Ρωσία και των συμμάχων της.



Η έκθεση ανέφερε ότι τα παιδιά από την Ουκρανία που μεταφέρθηκαν στη Ρωσία υποβλήθηκαν σε «φιλοκρατική και στρατιωτικοποιημένη προπαγάνδα».

Το Reuters έχει καταγράψει τη μεταφορά χιλιάδων παιδιών σε ρωσικά στρατόπεδα, την αναγκαστική πολιτογράφηση Ουκρανών και την εμπλοκή της Λευκορωσίας στο πρόγραμμα.

«Παράνομες υιοθεσίες»

Ο Στίβεν Ραπ, πρεσβευτής των ΗΠΑ για εγκλήματα πολέμου υπό τον πρώην πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα και πρώην εισαγγελέας σε διεθνή εξέτασε την έκθεση και δήλωσε στο Reuters ότι «αποδεικνύει την άμεση εμπλοκή τους, κάνοντας αλλαγές στο νόμο και την πρακτική για να επιτρέψουν και να επιταχύνουν τις εξαναγκαστικές υιοθεσίες που θα ήταν παράνομες σύμφωνα με το νόμο της ίδιας της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022».

Το Κίεβο εκτιμά ότι περίπου 19.500 παιδιά έχουν μεταφερθεί στη Ρωσία ή στη Κριμαία μετά την εισβολή. Η Λβόβα-Μπέλοβα αμφισβήτησε τους αριθμούς του Κιέβου και ζήτησε να προσκομίσει στοιχεία.

Προηγουμένως δήλωσε ότι 380 ορφανά και παιδιά που δεν βρίσκονται υπό την επιμέλεια γονέων τοποθετήθηκαν σε ρωσικές ανάδοχες οικογένειες από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο του 2022.

Με πτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών η μεταφορά των παιδιών

Η Ρωσία ξεκίνησε να μεταφέρει παιδιά από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη τις ημέρες πριν από την εισβολή τον Φεβρουάριο του 2022, σύμφωνα πάντα με την έκθεση.

Οι Αεροδιαστημικές Δυνάμεις της Ρωσίας και αεροσκάφη υπό τον άμεσο έλεγχο του γραφείου του Πούτιν μετέφεραν πολλές ομάδες με παιδιά από την Ουκρανία με στρατιωτικά μεταγωγικά αεροσκάφη με σημαία της Ρωσικής Ομοσπονδίας μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου 2022, αναφέρει η έκθεση.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, τουλάχιστον δύο ομάδες παιδιών πέταξαν με αεροσκάφη που διαχειρίζεται το Τμήμα Διαχείρισης Προεδρικής Περιουσίας εντός της Προεδρικής Διοίκησης τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2022.

Τα παιδιά που μεταφέρθηκαν στο στρατιωτικό αεροδρόμιο Chkalovsky λίγο έξω από τη Μόσχα στις 16 Σεπτεμβρίου 2022 είχαν μεταφερθεί από τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ στη ρωσική πόλη Ροστόφ, όχι μακριά από τα σύνορα της Ουκρανίας, και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν με αεροπλάνο TU-154M που χρησιμοποιείται από την 223η Μοίρα Πτήσεων του ρωσικού υπουργείου Άμυνας.

Τα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης μέσω του Flightradar24.com επιβεβαίωσαν την συγκεκριμένη πτήση. .

Από τα 314 ουκρανικά παιδιά που ταυτοποιήθηκαν, τα 166 δόθηκαν απευθείας σε πολίτες της Ρωσίας, σύμφωνα με την έκθεση. Τα υπόλοιπα 148 ήταν καταχωρημένα στις βάσεις δεδομένων της Ρωσίας, με περίπου το ένα τρίτο από αυτά να έχουν πλέον δοθεί σε ρωσικές οικογένειες.

Τα υπόλοιπα παιδιά βρίσκονται σε ρωσικά ιδρύματα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

