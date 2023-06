Ζελένσκι για ανταρσία Wagner: «Η αδυναμία της Ρωσίας είναι προφανής»

Σχολιάζοντας στις ραγδαίες εξελίξεις και τις «εμφύλιες μάχες» σήμερα στη Ρωσία μεταξύ στρατού και Wagner, στην περιοχή του Βορονέζ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα νωρίς το μεσημέρι ότι «η αδυναμία της Ρωσίας είναι προφανής» και ότι όσο περισσότερο η Μόσχα διατηρεί τα στρατεύματά της και τους μισθοφόρους της στην Ουκρανία, τόσο περισσότερο χάος θα προκαλείται στη Ρωσία.

«Οποιος διαλέγει τον δρόμο του κακού καταστρέφει τον εαυτό του... Η αδυναμία της Ρωσίας είναι προφανής. Απόλυτη αδυναμία», έγραψε ο Ζελένσκι, σχολιάζοντας τα όσα εξελίσσονται στη Ρωσία.

Everyone who chooses the path of evil destroys himself. Who sends columns of troops to destroy the lives of another country and cannot stop them from fleeing and betraying when life resists. Who terrorizes with missiles, and when they are shot down, humiliates himself to receive…