Οι «σκληροπυρηνικοί» Τσετσένοι του Καντίροφ στο πλευρό του Πούτιν κατά του Πριγκόζιν

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, σε μαγνητοσκοπημένο διάγγελμά του σήμερα το πρωί, ανέφερε ότι ο ρωσικός σταρτός είναι έτοιμος να υπερασπιστεί τη χώρα απέναντι στην ανταρσίας του Πριγκόζιν και της παραστρατιωτικής οργάνωσης μισθοφόρων Wagner, την οποία χαρακτήρισε «εσχάτη προδοσία και απόπειρα ανατροπής του καθεστώτος εκ των έσω».

Λίγο αργότερα, ο Τσετσένος ηγέτης Ραμζάν Καντίροφ δήλωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του είναι έτοιμες να βοηθήσουν στην καταστολή της ανταρσίας του Πριγκόζιν, αλλά και να χρησιμοποιήσουν «σκληρές μεθόδους», αν αυτό κριθεί αναγκαίο.

Εν τω μεταξύ, ο ρωσικός στρατός προσπαθεί πλεόν να ανακόψει την «προέλαση» του Πριγκόζιν προς στη Μόσχα στην περιοχή του Βορονέζ, πόλη στην οποία η Wagner ελέγχει τις ρωσικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Ο Καντίροφ ανακοίνωσε ότι ήδη στρατιώτες του κατευθύνονται στην περιοχή για να συνδράμουν τον ρωσικό στρατό.

Chechen fighters "are already on their way to the tension zones"- Kadyrov



Kadyrov called the actions of the Wagner PMC a military rebellion and promised that it will be suppressed. "If tough measures have to be taken to do this, we are ready!" - Kadyrov wrote. pic.twitter.com/V1LuMI2liy