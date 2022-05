Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι επικοινώνησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Ναφτάλι Μπένετ με τον οποίο συζήτησαν τις «σκανδαλώδεις και εντελώς απαράδεκτες αναφορές» του υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας για τον Χίτλερ.



Η επικοινωνία Ζελένσκι – Μπένετ έγινε ενώ το Ισραήλ γιορτάζει την 74η Ημέρα Ανεξαρτησίας του.

Σε δηλώσεις του νωρίς το πρωί, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι τα σχόλια του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ εξόργισαν ολόκληρο τον κόσμο. Ανέφερε επίσης ότι πληροφόρησε τον Μπένετ για τις ουκρανικές ενέργειες αντιμετώπισης της ρωσικής εισβολής και για την κρίσιμη κατάσταση στη Μαριούπολη.

Held fruitful negotiations with the Prime Minister 🇮🇱 @naftalibennett. Congratulated him and the people of Israel 🇮🇱 on Independence Day! Have informed him about countering the aggressor and about the critical situation in Mariupol.