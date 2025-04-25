Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και της Ρωσίας «κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση» για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, ωστόσο υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία της πιθανής συμφωνίας που μένουν να διευκρινιστούν, δήλωσε ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ σε συνέντευξή του στο CBS News που θα προβληθεί από το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο μεθαύριο Κυριακή.

«Η δήλωση του προέδρου (των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ) αναφέρεται σε συμφωνία, και είμαστε έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμφωνία, όμως υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα σημεία, στοιχεία της συμφωνίας αυτής που πρέπει να διασαφηνιστούν», είπε ο κ. Λαβρόφ στο πλαίσιο της συνέντευξης που παραχώρησε στην εκπομπή «Face the Nation» του CBS.

«Συνεχίζουμε τις επαφές μας με την αμερικανική πλευρά όσον αφορά την κατάσταση στην Ουκρανία, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις πως κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση», έκρινε ακόμη ο κ. Λαβρόφ.

Πηγή: skai.gr

