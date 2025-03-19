Η Ουκρανία δεν πρόκειται να αναγνωρίσει τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη ως ρωσικά ξεκαθάρισε την Τετάρτη ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σημειώνοντας ότι αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Κίεβο.

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος, μιλώντας σε δημοσιογράφους από κοινού με τον πρόεδρο της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ από το Ελσίνκι όπου βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, επανέλαβε ότι η Ρωσία μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ότι είναι έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο.

Όσον αφορά την επικοινωνία την οποία είχε ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν εχθές, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα επικοινωνήσει σήμερα με τον Ντόναλντ Τραμπ προκειμένου να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες των όσων συζήτησαν και συμφώνησαν.

Τόνισε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη να στείλει αντιπροσωπεία για περαιτέρω διαπραγματεύσεις με Αμερικανούς αξιωματούχους όσον αφορά την κατάπαυση του πυρός. Σημείωσε ότι οι συνομιλίες στη Σαουδική Αραβία θα διεξαχθούν σε τεχνικό επίπεδο και θα αφορούν την παύση των επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές και σε θαλάσσιους στόχους.

Πρόσθεσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να μοιραστεί μια λίστα με ενεργειακές υποδομές στις οποίες θα μπορούσε να εφαρμοστεί η κατάπαυση του πυρός, επεσήμανε όμως ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν την επιτήρηση της εφαρμογής της δυνητικής μερικής εκεχειρίας.





