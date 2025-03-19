Η Μόσχα δεν είναι άξια εμπιστοσύνης και δεν θέλει να κάνει υποχωρήσεις για την Ουκρανία, δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας που θεωρεί ότι η απαίτηση της Ρωσίας για διακοπή της δυτικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Κίεβο είναι απαράδεκτη.

«Αν διαβάσετε τις δύο απομαγνητοφωνήσεις αυτής της τηλεφωνικής συνομιλίας, είναι ξεκάθαρο ότι η Ρωσία δεν θέλει στην πραγματικότητα να κάνει υποχωρήσεις, όποιες και αν είναι αυτές», δήλωσε η Κάγια Κάλας στους δημοσιογράφους στις Βρυξέλλες.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής τηλεφωνικής συνομιλίες, ο Ρώσος πρόεδρος δέχθηκε να σταματήσει τις επιθέσεις κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανία για 30 ημέρες, αλλά δεν δεσμεύθηκε για καθολική κατάπαυση του πυρός. Απαίτησε ωστόσο τον τερματισμό του «επανεξοπλισμού» της Ουκρανίας και της δυτικής βοήθειας προς το Κίεβο.

«Αυτή η απαίτηση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή», σχολίασε η Κάγια Κάλας. «Αυτό που θέλει η Ρωσία για την Ουκρανία είναι να μην παραμείνει σε εγρήγορση». «Αν καταφέρουν να απαγορεύσουν κάθε στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, θα είναι ελεύθεροι να συνεχίσουν, διότι οι Ουκρανοί δεν μπορούν να αμυνθούν. Είναι λοιπόν σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει», εξήγησε η Κάγια Κάλας.

Η Κάγια Κάλας χαρακτήρισε «απαράδεκτη» και την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας κατά την τηλεφωνική της συνομιλία με τον υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ.

«Χθες, μίλησα επίσης με τον υπουργό Εξωτερικών Σάαρ...τι συμβαίνει, γιατί το κάνετε αυτό; Και θέλησα επίσης να στείλω το μήνυμα ότι είναι απαράδεκτο».

Κατά τη συνομιλία της με τον ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, η Κάγια Κάλας μίλησε για τον μεγάλο αριθμό των θυμάτων στη Γάζα και εξέφρασε την ανησυχία της για την «πολιτικοποίηση» του ζητήματος της ανθρωπιστικής βοήθειας από το Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.