Γάζα: Νέα έκκληση του ισραηλινού στρατού προς τους πολίτες να εκκενώσουν τις "εμπόλεμες ζώνες"

Ο ισραηλινός στρατός απηύθυνε σήμερα νέα έκκληση προς τον πληθυσμό της Γάζας να εκκενώσει τις «επικίνδυνες εμπόλεμες ζώνες» στα βόρεια και νότια του παλαιστινιακού εδάφους, μια ημέρα μετά τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 400 νεκρούς, σύμφωνα με τη Χαμάς.

Αυτή η εντολή εκκένωσης ισχύει για τις περιοχές Μπέιτ Χανούν (βόρεια), Χιρμπέτ Χουζα'α, Αμπασάν αλ-Καμπίρα και Αμπασάν αλ-Τζαντίντα (νότια) όπου ο στρατός "έχει ξεκινήσει τις επιχειρήσεις του κατά τρομοκρατικών ομάδων", έγραψε στο Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού Αβιτσάι Αντραΐ καλώντας τους κατοίκους να "μετακινηθούν προς καταφύγια στα δυτικά της πόλης της Γάζας και στην πόλη Χαν Γιουνίς".

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

