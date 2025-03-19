Πρώην μηχανικός καταδικάστηκε σε θάνατο επειδή παρέδωσε απόρρητες πληροφορίες σε υπηρεσία πληροφοριών άλλου κράτους, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εθνικής Ασφαλείας (στην πράξη η αντικατασκοπεία) της Κίνας.

Ο άνδρας κατηγορήθηκε πως «αντέγραψε μυστικά, αναπαρήγαγε και πούλησε μεγάλο αριθμό κρατικών μυστικών σε υπηρεσία πληροφοριών και κατασκοπείας του εξωτερικού», ανέφερε το υπουργείο μέσω WeChat.

Ο κ. Λιου —δεν δίνονται στη δημοσιότητα τα πλήρη στοιχεία του— είχε εργαστεί στο παρελθόν ως μηχανικός σε ινστιτούτο έρευνας, προτού παραιτηθεί εξαιτίας διαφορών με τον εργοδότη του, συνέχισε το υπουργείο.

Πριν από την αποχώρησή του, «αντέγραψε μυστικά και διατήρησε στην κατοχή του μεγάλη ποσότητα απορρήτων εγγράφων στα οποία διέθετε πρόσβαση» προσκειμένου «να τα χρησιμοποιήσει για να πάρει εκδίκηση ή να εκβιάσει ανωτέρους του», σύμφωνα με τη δημοσίευση.

Το υπουργείο δεν αποκάλυψε για ποιο ινστιτούτο έρευνας πρόκειται.

Καθώς είχε χρέη εξαιτίας τοποθετήσεών του στην κεφαλαιαγορά που πήγαν άσχημα, ο κ. Λιου «είδε στα απόρρητα έγγραφα αυτά μέσο να ξανασταθεί στα πόδια του οικονομικά» του ήρθε «η ιδέα να προδώσει τη χώρα του», τόνισε το υπουργείο.

Ο πρώην μηχανικός πούλησε κατόπιν ορισμένα από τα έγγραφα αυτά σε ξένη υπηρεσία κατασκοπείας έναντι «ευτελούς τιμής». Η οργάνωση αυτή —δεν αποκαλύφθηκε για ποια πρόκειται— κατόπιν έκοψε κάθε επαφή μαζί του.

«Ο αδιόρθωτος κ. Λιου δεν λογάριασε τις συνέπειες των πράξεών του», συνεχίζει το κείμενο, εξηγώντας πως ταξίδεψε ξανά στο εξωτερικό για να πουλήσει κι άλλες απόρρητες πληροφορίες.

Ο κ. Λιου συνελήφθη στο πλαίσιο έρευνας σε βάρος και κατόπιν καταδικάστηκε σε θάνατο, διευκρίνισε το υπουργείο. Δεν έδωσε ωστόσο καμιά πληροφορία όσον αφορά την εφαρμογή της ποινής του.

Το κομμουνιστικό κόμμα, συνώνυμο του κράτους στην Κίνα, έχει υιοθετήσει τα τελευταία χρόνια πολύ πιο σκληρή ρητορική και προωθεί αυστηρά μέτρα για την αντιμετώπιση της δράσης ξένων υπηρεσιών κατασκοπείας, με φόντο την περαιτέρω ενίσχυση της εξουσίας του προέδρου Σι Τζινπίνγκ.

Οι κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών προειδοποιούν συχνά τους πολίτες εναντίον επιχειρήσεων «υπονόμευσης» από ξένες υπηρεσίες, ενώ αποκαλύπτουν πλέον κάποιες από τις έρευνές τους σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

Τον Νοέμβριο, πρώην ανώτερος αξιωματούχος καταδικάστηκε σε θάνατο αφού κατηγορήθηκε πως πούλησε απόρρητες πληροφορίες σε ξένες υπηρεσίες κατασκοπείας.

Οι αριθμοί όσον αφορά τη θανατική ποινή στην Κίνα είναι κρατικό μυστικό. Όμως, σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της Διεθνούς Αμνηστίας, θεωρούν «βέβαιο» ότι η Κίνα είναι η χώρα που εκτελεί περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη στον κόσμο κάθε χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.