Ρώσοι εκτελεστές προσπάθησαν να εισβάλουν στο κτίριο όπου έμενε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και η οικογένειά του κατά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, σύμφωνα με άρθρο του Time Magazine.

Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα, ο Ουκρανός πρόεδρος αρνήθηκε να απομακρυνθεί από το Κίεβο ακόμη και όταν οι Ρώσοι εκτελεστές προσπάθησαν να εισβάλλουν στο κτίριο.

