Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί το Ισραήλ ότι επιτρέπει σε κλεμμένα φορτία ουκρανικών σιτηρών να εισέλθουν στα λιμάνια του, προειδοποιώντας ότι το Κίεβο προετοιμάζει κυρώσεις εναντίον όσων εμπλέκονται στο εμπόριο.



Σε μια ανάρτηση στο X, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι «ένα άλλο πλοίο που μεταφέρει τέτοια σιτηρά έφτασε σε λιμάνι στο Ισραήλ και ετοιμάζεται να εκφορτώσει», λέγοντας ότι «δεν είναι - και δεν μπορεί να είναι - νόμιμη επιχείρηση». Προσθέτει ότι οι ισραηλινές αρχές «δεν μπορούν να αγνοούν ποια πλοία φτάνουν... και τι φορτίο μεταφέρουν».



Τα σχόλια έρχονται εν μέσω μιας εντεινόμενης διπλωματικής διαμάχης, αφότου ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα κάλεσε τη Δευτέρα τον πρέσβη του Ισραήλ σχετικά με αυτό που χαρακτήρισε ως ισραηλινή αδράνεια στην άδεια εισόδου αποστολών σιτηρών στη χώρα από την κατεχόμενη από τη Ρωσία Ουκρανία.

In any normal country, purchasing stolen goods is an act that entails legal liability. This applies, in particular, to grain stolen by Russia. Another vessel carrying such grain has arrived at a port in Israel and is preparing to unload. This is not – and cannot be – legitimate… April 28, 2026



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz, το πλοίο Panormitis - που φέρεται να μετέφερε σιτηρά από κατεχόμενες περιοχές - περίμενε άδεια να δέσει στη Χάιφα, με τέσσερις παρόμοιες αποστολές να έχουν ήδη εκφορτωθεί στο Ισραήλ φέτος.



Το Ισραήλ έχει αντικρούσει τους ισχυρισμούς. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ απάντησε στον Σιμπίχα ότι η Ουκρανία δεν είχε παράσχει κανένα στοιχείο ότι τα σιτηρά είχαν κλαπεί, και κατηγόρησε το Κίεβο ότι «διεξάγει διπλωματία μέσω των μέσων ενημέρωσης».



Ωστόσο, ο Ζελένσκι ισχυρίζεται ότι η Ρωσία «κατασχεί συστηματικά σιτηρά» από κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη και τα εξάγει «μέσω ατόμων που συνδέονται με τους κατακτητές», υποστηρίζοντας ότι τέτοια «σχέδια» παραβιάζουν την ισραηλινή νομοθεσία. Λέει ότι η Ουκρανία έχει λάβει διπλωματικά μέτρα για να αποτρέψει τις αποστολές, αλλά ότι «ακόμα ένα τέτοιο πλοίο δεν έχει σταματήσει».



Το Κίεβο προετοιμάζει τώρα ένα πακέτο κυρώσεων που στοχεύει «τόσο σε όσους μεταφέρουν απευθείας αυτά τα σιτηρά όσο και στα άτομα και τις νομικές οντότητες που προσπαθούν να επωφεληθούν από αυτό το εγκληματικό σχέδιο», διεμήνυσε ο Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι η Ουκρανία θα συντονιστεί με τους Ευρωπαίους εταίρους για την επέκταση των κυρώσεων.

Τη Δευτέρα το βράδυ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης προειδοποίησε ότι μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε άτομα που συνδέονται με ρωσικά πλοία σιτηρών που δένουν στο Ισραήλ.



«Η Ουκρανία βασίζεται στη συνεργασία και τον αμοιβαίο σεβασμό με κάθε κράτος», γράφει ο Ζελένσκι. «Αναμένουμε ότι οι ισραηλινές αρχές θα σεβαστούν την Ουκρανία και θα απέχουν από ενέργειες που υπονομεύουν τις διμερείς μας σχέσεις», λέει, τονίζοντας παράλληλα το ενδιαφέρον του Κιέβου για τη διατήρηση της συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της περιφερειακής ασφάλειας.

Σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ παρατήρησε ότι η Ουκρανία θα πρέπει να είναι ευγνώμων για την «ισραηλινή υποστήριξη»:

«Είναι λίγο περίεργο που (αυτή η στάση) προέρχεται από μια χώρα που υποστηρίξαμε σε διεθνή φόρουμ, την υποστηρίξαμε με τόσους πολλούς τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας... Αλλά μάλλον έτσι είναι η ζωή» σχολίασε.

Πηγή: skai.gr

