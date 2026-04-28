Ο πρεσβευτής του Ισραήλ στο Κίεβο κλήθηκε στο υπουργείο Εξωτερικών μετά την άφιξη στο λιμάνι της Χάιφας πλοίων που μετέφεραν ουκρανικά σιτηρά τα οποία έκλεψαν οι ρωσικές δυνάμεις, ανακοίνωσε σήμερα ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας Αντρίι Σιμπίχα.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής διπλωματίας αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η παράνομη διακίνηση «κλεμμένων ουκρανικών σιτηρών» από τη Ρωσία θα μπορούσε να υπονομεύσει τις φιλικές σχέσεις μεταξύ Ουκρανίας και Ισραήλ.

Στα μέσα Απριλίου, το Κίεβο είχε ήδη ενημερώσει τις ισραηλινές αρχές για την άφιξη ενός άλλου πλοίου στη Χάιφα που μετέφερε σιτηρά από κατεχόμενα εδάφη της Ουκρανίας.

«Προειδοποιούμε για άλλη μια φορά το Ισραήλ να μην δεχθεί αυτά τα κλεμμένα σιτηρά και βλάψει τις σχέσεις μας», υπογραμμίζει ο Σιμπίχα, προαναγγέλλοντας πως στον ισραηλινό πρεσβευτή θα επιδοθεί νότα διαμαρτυρίας το πρωί της Τρίτης.

Friendly Ukrainian-Israeli relations have the potential to benefit both countries, and Russia’s illegal trade with stolen Ukrainian grain should not undermine them.



It is difficult to understand Israel’s lack of appropriate response to Ukraine’s legitimate request regarding the… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) April 27, 2026

Πηγή: skai.gr

