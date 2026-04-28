Σχεδόν σαράντα άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, συνδικαλιστές και αντιπολιτευόμενοι, συνελήφθησαν σήμερα εν όψει των εορτασμών της Πρωτομαγιάς στην Κωνσταντινούπολη, όπως αναφέρουν διάφορες πηγές.

Το γραφείο του γενικού εισαγγελέα στην Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε εντάλματα σύλληψης και έρευνες σε βάρος 62 ανθρώπων, 46 από τους οποίους «θεωρούνται ύποπτοι για διάπραξη επιθέσεων».

Ανάμεσά τους, 39 συνελήφθησαν, στην Κωνσταντινούπολη και σε συνοικία του Κοτζαελί (βορειοδυτικά), διευκρίνισε.

Σύμφωνα με την ένωση για την προάσπιση των δημοσιογράφων και των δικαιωμάτων MLSA, που αναφέρεται σε «46 συλλήψεις», έρευνες πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία ενός δικηγόρου και στα γραφεία των αντιπολιτευόμενων εφημερίδων Özgür Gelecek και Yeni Demokrasi.

Σύμφωνα με «τον δικηγόρο Σερχάτ Αλάν, η κατοικία του οποίου ερευνήθηκε, του παρουσιάστηκαν τα έγγραφα για προφυλάκιση 46 ανθρώπων», αναφέρει η MLSA, προσθέτοντας πως «ο φάκελος αποτελεί αντικείμενο απόφασης εμπιστευτικότητας 24 ωρών, με περιορισμούς να έχουν επιβληθεί για την πρόσβαση σε δικηγόρους».

Το κυριότερο φιλοκουρδικό κόμμα DEM, τρίτη δύναμη στο κοινοβούλιο, κατήγγειλε «πριν ακόμη την 1η Μαΐου, επιχειρήσεις με στόχο την αριστερά και τους σοσιαλιστές» καθώς και φοιτητικές οργανώσεις.

«Πολλοί σύντροφοι τέθηκαν υπό κράτηση», δήλωσε το DEM, αναφερόμενο σε «επεμβάσεις που έχουν στόχο να συρρικνωθεί ο χώρος της δημοκρατικής πολιτικής» και το μόνο που θα κάνουν είναι «να βαθύνουν τις κοινωνικές εντάσεις», όπως εκτιμά.

Κάθε χρόνο, την Πρωτομαγιά αναπτύσσεται σημαντική αστυνομική δύναμη που αποκλείει ουσιαστικά, από το βράδυ της παραμονής, μια μεγάλη περίμετρο στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης και γύρω από την πλατεία Ταξίμ, εμβληματικό τόπο για πολιτικές και κοινωνικές διεκδικήσεις που κλείνει για διαδηλώσεις, στην ευρωπαϊκή όχθη του Βοσπόρου.

Τον Μάιο του 2025, όταν οι διαδηλώσεις μεταφέρθηκαν προς τη συνοικία Καντίκιοϊ, στην ασιατική όχθη, είχαν συλληφθεί περισσότεροι από 400 άνθρωποι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

