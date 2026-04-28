Τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον OPEC και τον OPEC+

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποχωρούν από τον OPEC και τον OPEC+, προκαλώντας σοβαρό πλήγμα στον οργανισμό και στον de facto ηγέτη του, τη Σαουδική Αραβία, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ιστορικό ενεργειακό σοκ και έχει αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια οικονομία.

Η απροσδόκητη αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, ενός μακροχρόνιου μέλους του OPEC, θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή και να αποδυναμώσει τον οργανισμό, ο οποίος συνήθως επιδιώκει να παρουσιάζει ένα ενιαίο μέτωπο, παρά τις εσωτερικές διαφωνίες που υπάρχουν σε μια σειρά θεμάτων, από τη γεωπολιτική έως τις ποσοστώσεις παραγωγής.

Οι χώρες του Κόλπου που είναι μέλη του OPEC βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με δυσκολίες στη μεταφορά των εξαγωγών τους μέσω του Στενού του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται συνήθως το ένα πέμπτο των διεθνών προμηθειών πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου, λόγω των απειλών και των επιθέσεων του Ιράν εναντίον πλοίων.

Ωστόσο, η αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από τον OPEC αποτελεί μεγάλη νίκη για τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει κατηγορήσει τον οργανισμό ότι «εκμεταλλεύεται τον υπόλοιπο κόσμο» φουσκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ συνέδεσε επίσης τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, αναφέροντας ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του OPEC, αυτά «εκμεταλλεύονται την κατάσταση επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την κριτική που άσκησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα - ένα περιφερειακό επιχειρηματικό κέντρο και ένας από τους σημαντικότερους συμμάχους της Ουάσιγκτον - προς τα άλλα αραβικά κράτη, επειδή δεν έκαναν αρκετά για να τα προστατεύσουν από τις πολυάριθμες ιρανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου των ΗΑΕ, επέκρινε την αντίδραση των αραβικών χωρών και των χωρών του Κόλπου στις ιρανικές επιθέσεις, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στο Gulf Influencers Forum τη Δευτέρα. «Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου αλληλοϋποστηρίχτηκαν σε υλικοτεχνικό επίπεδο, αλλά από πολιτική και στρατιωτική άποψη, πιστεύω ότι η στάση τους ήταν η πιο αδύναμη στην ιστορία», δήλωσε ο Γκαργκάς. «Περίμενα αυτή την αδύναμη στάση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει, αλλά δεν την περίμενα από το Συμβούλιο Συνεργασίας (του Κόλπου) και αυτό με εκπλήσσει», πρόσθεσε.

Υπουργός ενέργειας ΗΑΕ: «Δεν υπήρξε άμεση διαβούλευση με κανέναν για τη συγκεκριμένη απόφαση»

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ, Suhail Al Mazroui, δήλωσε στο Reuters ότι πρόκειται για απόφαση που λήφθηκε «μετά από προσεκτική αξιολόγηση των στρατηγικών μας στον τομέα της ενέργειας, του πετρελαίου και σε άλλους τομείς».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «τα ΗΑΕ είναι μέλος του OPEC και του OPEC+ εδώ και πολύ καιρό και αναμένουμε ότι στο μέλλον ο κόσμος θα απαιτεί και θα χρειάζεται περισσότερη ενέργεια. Τα ΗΑΕ θεώρησαν ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να εξετάσουμε αυτή την πολιτική απόφαση. Τα ΗΑΕ προχωρούν σε αυτή την κίνηση την κατάλληλη στιγμή, χωρίς να επηρεάζουν σημαντικά την αγορά, λόγω των περιορισμών στο Στενό του Ορμούζ».

Ο υπουργός Ενέργειας σημείωσε επίσης ότι «η απόφαση αυτή θα μας επιτρέψει να συνεργαστούμε με τους εταίρους και τους επενδυτές μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ανταποκρινόμαστε στις μελλοντικές απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς σχετικά με τα προϊόντα πετρελαίου, τα πετροχημικά και άλλα προϊόντα, καθώς και το φυσικό αέριο. Πρόκειται για μια εθνική απόφαση που βασίζεται στο μακροπρόθεσμο στρατηγικό και οικονομικό όραμα των ΗΑΕ».

Ο Υπουργός Ενέργειας των ΗΑΕ δήλωσε ότι η ADNOC (Κρατική Εταιρεία Πετρελαίου του Άμπου Ντάμπι) σήμερα δεν είναι απλώς ένας τοπικός παραγωγός, αλλά ένας διεθνής παίκτης, με δραστηριότητες σε διάφορα μέρη του κόσμου.

«Δεν υπήρξε άμεση διαβούλευση με κανέναν για τη συγκεκριμένη απόφαση», απάντησε σε ερώτηση για το αν είχε προηγηθεί συνεννόηση με τη Σαουδική Αραβία.

Ακόμη, δήλωσε ότι τα ΗΑΕ έλαβαν αυτή την απόφαση σε μια περίοδο «όπου οι καταναλωτές χρειάζονται την προσοχή μας, καθώς βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή συγκυρία, με τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου να μειώνονται σε ανησυχητικό βαθμό».

Ο υπουργός σημείωσε ακόμη ότι το γεγονός πως η χώρα δεν έχει κάποια υποχρέωση στο πλαίσιο του OPEC, της προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.

Πηγή: skai.gr

