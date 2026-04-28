Γερμανία: Παράνομοι οι έλεγχοι στα σύνορα

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Διοικητικό Δικαστήριο του Κόμπλεντς έκρινε παράνομους τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα Λουξεμβούργου-Γερμανίας, στηριζόμενο στη Συμφωνία Σένγκεν.

Η Γερμανία επανέφερε ολοκληρωμένους συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά της σύνορα από τον Σεπτέμβριο, με παράταση των μέτρων έως τον Σεπτέμβριο του 2026.

Η νομική βάση για τους συνοριακούς ελέγχους στη Γερμανία είναι ο Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν, που υιοθετήθηκε το 1985 και αναθεωρήθηκε το 2024, και προβλέπει κατά κανόνα την απουσία συνοριακών ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα των κρατών-μελών.

Το Διοικητικό Δικαστήριο του Κόμπλεντς κήρυξε παράνομους τους συνοριακούς ελέγχους στα σύνορα Λουξεμβούργου-Γερμανίας. Ανάλογες αποφάσεις έχουν πάρει και άλλα δικαστήρια με βάση τη Συμφωνία του Σένγκεν.Στις 11 Ιουνίου 2025, ο Ντόμινικ Μπροντόφσκι βρισκόταν σε ένα δημόσιο λεωφορείο που ταξίδευε από το Λουξεμβούργο στο Ζααρμπρύκεν. Είχε παρακολουθήσει ένα συνέδριο στο Λουξεμβούργο με θέμα «40 χρόνια της Συμφωνίας Σένγκεν». Στο συνοριακό πέρασμα Περλ-Σένγκεν, η Γερμανική Αστυνομία έδωσε εντολή στον οδηγό του λεωφορείου να σταματήσει στο πάρκινγκ. Ο λόγος: οι συνοριακοί έλεγχοι. Όπως όλοι οι επιβάτες, ο Μπροντόφσκι έπρεπε να επιδείξει την ταυτότητά του σε έναν αξιωματικό της Αστυνομίας. Το ταξίδι συνεχίστηκε προς το Ζααρμπρύκεν, όπου ο Μπροντόφσκι εργάζεται ως καθηγητής Νομικής. Λίγες μέρες αργότερα, υπέβαλε αγωγή στο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο του Κόμπλεντς.



Το Σένγκεν και οι εξαιρέσεις

Πηγή: Deutsche Welle

Τον Σεπτέμβριο, η τότε υπουργός Εσωτερικών, Νάνσι Φέζερ (SPD), επανέφερε ολοκληρωμένους συνοριακούς ελέγχους στα εσωτερικά σύνορα της Γερμανίας. Αυτά τα μέτρα παρατάθηκαν αρκετές φορές από τον διάδοχό της, Αλεξάντερ Ντόμπριντ (CSU), πιο πρόσφατα από τα μέσα Μαρτίου 2026 έως τον Σεπτέμβριο του 2026. Η σημαντικότερη νομική βάση για τους συνοριακούς ελέγχους είναι ο Κώδικας Συνόρων του Σένγκεν, ο οποίος υιοθετήθηκε το 1985 και αναθεωρήθηκε τελευταία φορά το 2024. Η βασική του αρχή είναι: δεν υπάρχουν συνοριακοί έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα των κρατών μελών της ΕΕ και ορισμένων άλλων χωρών.Ωστόσο, ο Κώδικας επιτρέπει εξαιρέσεις, υπό εξαιρετικές συνθήκες: εάν η δημόσια τάξη ή η εσωτερική ασφάλεια σε ένα κράτος μέλος απειλείται σοβαρά, οι συνοριακοί έλεγχοι μπορούν να επανεισαχθούν ή να παραταθούν προσωρινά. Το εν λόγω κράτος πρέπει να παράσχει βάσιμη αιτιολόγηση για μια τέτοια εξαίρεση και να ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα άλλα κράτη μέλη της ΕΕ.Μια ιστορική απόφασηΤο Διοικητικό Δικαστήριο του Κόμπλεντς έκανε πλέον δεκτή την αγωγή που κατέθεσε ο καθηγητής Νομικής και έκρινε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι εκείνη την εποχή παραβίαζαν τους κανόνες Σένγκεν και, ως εκ τούτου, ήταν παράνομοι. Το δικαστήριο δήλωσε ότι θα μπορούσε να υπάρξει απειλή για τη δημόσια ασφάλεια, εάν υπήρχε ένας ξαφνικός, πολύ μεγάλος αριθμός μη παράτυπων μεταναστευτικών κινήσεων, ασκώντας έτσι σημαντική πίεση στις ικανότητες των κρατικών αρχών. Ωστόσο, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν βάσισε την αξιολόγησή της για αυτό το ζήτημα σε «βάσιμα πραγματικά δεδομένα», σύμφωνα με τον Τιμ Βίμερς, εκπρόσωπο του Δικαστηρίου: «Το δικαστήριο εξήγησε ότι ο εναγόμενος, η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, δεν είχε αποδείξει επαρκώς ότι θα υπήρχε αύξηση των μεταναστευτικών κινήσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου».Με βάση το σκεπτικό της απόφασης, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση δεν εξέτασε τη σχέση μεταξύ των μεταναστευτικών κινήσεων και των υφιστάμενων ικανοτήτων των αρχών. Ως εκ τούτου, το δικαστήριο δεν μπορούσε να αξιολογήσει εάν οι αρχές ήταν πιθανό να δεχθούν σημαντική πίεση.Ικανοποιημένος ο ενάγωνΟ Μπροντόφσκι δηλώνει ικανοποιημένος με την απόφαση. Πέρα από την προσωπική του εμπλοκή, στόχος του ήταν το δικαστήριο να αντιμετωπίσει το ζήτημα των συνοριακών ελέγχων με ουσιαστικό τρόπο. «Είμαι ικανοποιημένος, επειδή το δικαστήριο έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υπέρ του Κώδικα Συνόρων του Σένγκεν και του ευρωπαϊκού δικαίου. Απέδειξε ότι πρέπει ουσιαστικά να ζούμε σε μια Ευρώπη ανοιχτών εσωτερικών συνόρων και οι εξαιρέσεις σε αυτό επιτρέπονται μόνο εντός στενών ορίων».Η απόφαση ισχύει αρχικά μόνο για τα σύνορα Γερμανίας-Λουξεμβούργου. Το Δικαστήριο του Κόμπλεντς έχει δικαιοδοσία μόνο για αυτά τα σύνορα. Επισήμως, αποφάνθηκε μόνο στη συγκεκριμένη υπόθεση. Οι συνοριακοί έλεγχοι σε αυτό και σε άλλα σύνορα δεν απαγορεύονται αυτόματα από την απόφαση, συνεπώς δεν χρειάζεται να παύσουν αμέσως. Η γερμανική κυβέρνηση μπορεί να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Σε αυτή την περίπτωση, το Ανώτερο Διοικητικό Δικαστήριο του κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου θα πρέπει να ασχοληθεί με την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό.Τα επόμενα βήματαΕκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών στο Βερολίνο δήλωσε ότι έχει ληφθεί υπόψη η πρωτοβάθμια απόφαση. Τώρα θα εξεταστεί το σκεπτικό και στη συνέχεια θα υπάρξει απόφαση για το εάν θα ασκηθεί έφεση. Το Διοικητικό Δικαστήριο του Κόμπλεντς, ωστόσο, εξέτασε διεξοδικά την αιτιολόγηση της γερμανικής κυβέρνησης για τους συνοριακούς ελέγχους και εξέφρασε σαφείς αμφιβολίες βάσει των κανόνων Σένγκεν.Αυτές οι αμφιβολίες είναι δικαιολογημένες, σύμφωνα με τον καθηγητή Νομικής Κονσταντίν Χρούσκα, ειδικό σε θέματα μετανάστευσης στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών του Φράιμπουργκ: «Βρίσκω την απόφαση πειστική και νομικά ορθή», δήλωσε ο Χρούσκα στο ARD. Εκτιμά ότι η γερμανική κυβέρνηση θα ασκήσει έφεση και ότι το Ανώτατο Διοικητικό Δικαστήριο της Ρηνανίας-Παλατινάτου θα παραπέμψει στη συνέχεια το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δεδομένου ότι πρόκειται για το ευρωπαϊκό δίκαιο, μόνο αυτό μπορεί να εκδώσει οριστική απόφαση.Πηγή: ARD

