Ζει ακόμη ο δολοφόνος(;) λόρδος Λούκαν;

Η υπόθεση είναι λες και έχει βγει από αστυνομικό μυθιστόρημα: ένας Βρετανός λόρδος, ύποπτος για τη δολοφονία της νταντάς των παιδιών του, εξαφανίζεται πριν από 50 χρόνια χωρίς να αφήσει πίσω του ίχνη. Το μόνο στοιχείο που βρίσκουν οι αρχές είναι το αυτοκίνητό του, λερωμένο με αίματα. Αυτοκτόνησε; Πτώμα δεν βρέθηκε πάντως ποτέ. Ο γιος της νταντάς όμως είναι βέβαιος: ο Τζον Μπίνγκαμ, ο έβδομος κατά σειρά κόμης Λούκαν, ζει ακόμη – και είναι σίγουρος μάλιστα πως τον εντόπισε σε μία άλλη ήπειρο.



Ας τα πάρουμε με τη σειρά: όταν η 29χρονη νταντά Σάντρα Ρίβετ ξυλοκοπείται μέχρι θανάτου στις 7 Νοεμβρίου 1974, ενώ βρίσκεται στο κελάρι της οικογένειας Λούκαν στο Λονδίνο, ο αριστοκράτης, ο οποίος έχει χωρίσει από τη σύζυγό του, βρίσκεται αμέσως στο επίκεντρο των ερευνών. Και μέχρι σήμερα η υπόθεση δεν έχει κλείσει.



Η λαίδη Βερόνικα Λούκαν δέχεται επίσης επίθεση, καταφέρνει όμως να ξεφύγει και να κρυφτεί σε μία κοντινή παμπ. Εκεί λέει στον ιδιοκτήτη τα εξής: «Πιστεύω πως έσπασα τον λαιμό μου. Προσπάθησε να με στραγγαλίσει». Σύμφωνα με την ίδια αυτός που της επιτέθηκε ήταν ο άντρας της. Όταν διηγείται όμως αργότερα τα γεγονότα, φαίνεται να λέει και διαφορετικές εκδοχές της ιστορίας – με αποτέλεσμα να μη θεωρείται και η πιο αξιόπιστη πηγή σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη.

Από τραπεζίτης, χαρτοπαίκτης

Ο Λούκαν είναι ένας όμορφος Βρετανός αριστοκράτης, με χωρίστρα στα μαλλιά και μουστάκι, ο οποίος αποφάσισε να παρατήσει τη δουλειά του στην τράπεζα, για να γίνει επαγγελματίας χαρτοπαίκτης στα κλαμπ του Λονδίνου. Αν και το παρατσούκλι του είναι “Lucky” («Τυχερός»), η τύχη δεν είναι πάντα με το μέρος του – χωρίς όμως αυτό να τον αποθαρρύνει από το να ποντάρει ξανά και ξανά τεράστια χρηματικά ποσά. Ο Λούκαν έδωσε μάχη ενάντια στη σύζυγό του για το ποιος θα πάρει την επιμέλεια των τριών παιδιών τους – και η σύζυγός του κέρδισε τη δίκη.



Η εκτίμηση ήταν πως ο Λούκαν ήθελε να σκοτώσει τη γυναίκα του και μέσα στο σκοτάδι την μπέρδεψε με τη νταντά.



Στην 50ή επέτειο του φόνου κάποιος άφησε ένα μπουκέτο λουλούδια στα σκαλιά που οδηγούν στο άλλοτε σπίτι των Λούκαν, μαζί με ένα μήνυμα εις μνήμη της Σάντρα Ρίβετ.

Πολλοί λένε πως έχουν δει τον Λούκαν

Το αυτοκίνητο του Λούκαν βρέθηκε μία ημέρα μετά τη δολοφονία στις νότιες ακτές της Αγγλίας. Μέσα στο αυτοκίνητο εντοπίστηκαν λεκέδες αίματος, αλλά και ένας μολύβδινος σωλήνας, παρόμοιος με το φονικό όπλο.



Κανείς δεν γνωρίζει όμως τι απέγινε ο λόρδος – και μέσα στις δεκαετίες άρχισαν να χτίζονται διάφορες μυθικές ιστορίες σχετικά με την τύχη του. Πολλές φορές μέσα σε αυτά τα χρόνια υπήρχαν αναφορές πως εθεάθη στη Νότια Αφρική, στην Ινδία ή την Αυστραλία.



Μία έρευνα σχετικά με τα αίτια του θανάτου της νταντάς κατέληξε στο συμπέρασμα πως ο δολοφόνος είναι ο λόρδος Λούκαν. Η αστυνομία όμως δεν έχει καταφέρει να τον βρει. Το 1999 κηρύσσεται νεκρός. Χρειάστηκε όμως να φτάσουμε στο 2016 για να μπορέσει ο γιος του να λάβει την κληρονομιά του πατέρα του και να γίνει ο όγδοος κόμης του Λούκαν.



Για την 50ή επέτειο της δολοφονίας της Ρίβετ και της εξαφάνισης του λόρδου Λούκαν το BBC προβάλλει μία τηλεοπτική σειρά πολλών επεισοδίων, ακολουθώντας τον Νιλ Μπέριμαν, γιο της Σάντρα Ρίβετ, ο οποίος ταξιδεύει στην Αυστραλία για να βρει τον Λούκαν. Εκεί βρίσκει έναν ηλικιωμένο Εγγλέζο, που πιστεύει ότι ήταν αυτός που δολοφόνησε τη μητέρα του. Είναι όμως έτσι;



