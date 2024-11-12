Οι Ιρανοί, των οποίων η χώρα είναι αποκομμένη από το παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα λόγω διεθνών κυρώσεων, θα μπορούν πλέον να κάνουν ανάληψη χρημάτων στη Ρωσία με ιρανική κάρτα, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Οι ιρανικές τράπεζες έχουν αποκλειστεί από το 2018 από το διεθνές διατραπεζικό σύστημα SWIFT, που έχει καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη πλειονότητα των χρηματοοικονομικών συναλλαγών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απόφαση εκείνη, που ελήφθη μετά την εκ νέου επιβολή των αμερικανικών κυρώσεων ύστερα από την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη συμφωνία για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα, παρεμποδίζει κάθε διεθνή χρηματοοικονομική συναλλαγή με κάποιο ίδρυμα στο Ιράν.

Ωστόσο, από χθες, Δευτέρα, οι ιρανικές τραπεζικές κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη Ρωσία, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, δείχνοντας πώς γίνεται ανάληψη χρημάτων στη Ρωσία με ιρανική κάρτα σε ΑΤΜ.

Η κίνηση αυτή κατέστη δυνατή χάρη στη σύνδεση χθες του ιρανικού διατραπεζικού συστήματος Shetab με το αντίστοιχο ρωσικό Mir, όπως διευκρίνισε η κρατική τηλεόραση.

Η Τεχεράνη φιλοδοξεί να επεκτείνει την τραπεζική συνεργασία με άλλες χώρες που έχουν «μεγάλο εύρος χρηματοοικονομικών συναλλαγών» με το Ιράν, τόνισε η κρατική τηλεόραση επικαλούμενη το Ιράκ, το Αφγανιστάν και την Τουρκία.

Το Ιράν και η Ρωσία, δύο χώρες στις οποίες έχουν επιβληθεί διεθνείς κυρώσεις, μοιράζονται την κοινή βούληση να αντιταχθούν απέναντι σε αυτό που χαρακτηρίζουν αμερικανική ηγεμονία στις διεθνείς συναλλαγές στις οποίες κυριαρχεί το δολάριο.

Η Τεχεράνη και η Μόσχα έχουν αναπτύξει στενότερες σχέσεις μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι χώρες της Δύσης κατηγορούν το Ιράν ότι παρέχει στη Ρωσία οπλισμό, κυρίως drones, στον πόλεμό της απέναντι στην Ουκρανία, κάτι που η Τεχεράνη αρνείται.

Τον Ιούνιο, το Ιράν και η Ρωσία υπέγραψαν συμφωνία για την ενίσχυση της συνεργασίας τους στον τραπεζικό τομέα.

Στο μέλλον, οι Ρώσοι θα μπορούν να χρησιμοποιούν στο Ιράν τις δικές τους τραπεζικές κάρτες, ενώ οι Ιρανοί θα μπορούν να πληρώνουν τις αγορές τους στη Ρωσία με τα δικά τους μέσα ηλεκτρονικών πληρωμών, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση χωρίς να διευκρινίζει το χρονοδιάγραμμα.

Για να αποσυνδεθεί από το δολάριο που κυριαρχεί στις εμπορικές συναλλαγές, η Ρωσία πιέζει για τη δημιουργία μια διεθνούς πλατφόρμας πληρωμών εναλλακτικής του SWIFT, από το οποίο οι βασικές ρωσικές τράπεζες έχουν αποκλειστεί από το 2022.

Τον Οκτώβριο, η Μόσχα προσπάθησε χωρίς επιτυχία να προωθήσει το σχέδιο αυτό στη σύνοδο των χωρών BRICS στο Καζάν της Ρωσίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.