Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ/WTO) σχεδιάζει μια ειδική συνεδρίαση του ανώτατου σώματός του για τη λήψη αποφάσεων αργότερα αυτόν τον μήνα, όπου τα μέλη του ίσως κληθούν να αποφασίσουν για τον εκ νέου διορισμό της γενικής διευθύντριας Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, σύμφωνα με έγγραφο του οργανισμού.

Πηγές από τον τομέα του εμπορίου δήλωσαν ότι μια τέτοια συνεδρίαση φαίνεται να είναι μία λύση που θα επισπεύσει τη διαδικασία διορισμού, που κρατά μήνες, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος να μπλοκαριστεί από τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου οι ομάδες και οι σύμμαχοι έχουν επικρίνει την Οκόντζο-Ιουεάλα και τον ίδιο τον οργανισμό στο παρελθόν.

Σε έγγραφο του ΠΟΕ που εστάλη από τον επικεφαλής του Γενικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι κατά την πρώτη ημέρα της συνεδρίασης στις 28-29 Νοεμβρίου, η Οκόντζο-Ιουεάλα, πρώην υπουργός Οικονομικών της Νιγηρίας, θα μπορέσει να παρουσιάσει το όραμά της για τον οργανισμό, που αριθμεί 166 μέλη, και να απαντήσει σε ερωτήσεις απεσταλμένων. Κατά τη δεύτερη ημέρα, «μπορεί τότε να δοθεί η ευκαιρία στα Μέλη να λάβουν απόφαση για τον διορισμό του επόμενου Γενικού Διευθυντή», σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο.

Η Οκόντζο-Ιουεάλα είναι η μοναδική υποψήφια για τη θέση αυτή αλλά κάποιοι έχουν παρατηρήσει ότι η χρονοβόρα διαδικασία του εκ νέου διορισμού της στον ΠΟΕ μπορεί να επιτρέψει στην ομάδα του νεοεκλεγέντος προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να εγείρει αντιρρήσεις στην υποψηφιότητά της.

Το 2020, η κυβέρνηση του Τραμπ επεδίωξε να μπλοκάρει την πρώτη της θητεία. Η ίδια εξασφάλισε τη στήριξη των ΗΠΑ μόνο αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαδέχθηκε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Αυτοί που παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στον ΠΟΕ εκτιμούν ότι πιθανόν να είναι μια δύσκολη περίοδος για το εμπόριο, με αλληλοκατηγορίες, υπό τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει υποσχεθεί ότι θα επιβάλει δασμούς 10% σε όλους τις εισαγωγές και πρόσθετους δασμούς σε χώρες όπως η Κίνα.

Πηγή: skai.gr

