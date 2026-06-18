Και πάλι business as usual για τον Αμερικανό πρόεδρο... Σε θέματα εσωτερικής πολιτικής όπως η υπό ανέγερση αίθουσα χορού του Λευκού Οίκου, ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ, μια γυναίκα που έχει κάνει μήνυση για την αίθουσα και την εκ νέου επιχρύσωση ενός αγάλματος ασχολείται ο Ντόναλντ Τραμπ με αναρτήσεις του στο Truth Social, μετά τη διαφαινόμενη επίλυση της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είναι φανερό ότι έχει επηρεαστεί πολύ από το μεγαλείο του Ανακτόρου των Βερσαλλιών του «βασιλιά Ήλιου» Λουδοβίκου ΙΔ', για το οποίο ανέφερε ότι «έχει πραγματικό χρυσό» και δεν είναι απλά επιχρυσωμένο.

«Η αίθουσα χορού προχωρά φανταστικά καλά»

«Η αίθουσα χορού προχωρά φανταστικά καλά. Είναι στην ώρα της και εκτός προϋπολογισμού (σε αντίθεση με το κτίριο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, όπου ο "Too Late" (‘’καθυστερημένος’’ στην αύξηση επιτοκίων Τζερόμ Πάουελ) έχει κάνει απαίσια δουλειά στον έλεγχο κόστους και χρόνου!), και σε πολύ υψηλότερη ποιότητα από ό,τι υποσχέθηκα ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του λιμένα drone και ΟΛΩΝ των άλλων πολλών στρατιωτικών στοιχείων, τα οποία είναι όλα ζωτικής σημασίας για την Εθνική Ασφάλεια, που κατασκευάζονται σε όλο το ολοκληρωμένο, συνεκτικό Έργο. Το χρειαζόμαστε απεγνωσμένα και θα είναι πολύ ξεχωριστό! Η γυναίκα που με μήνυσε δεν έχει απολύτως κανένα ΥΠΟΒΑΘΡΟ να το κάνει. Αυτό δεν θα έπρεπε καν να αποτελεί υπόθεση και είναι εξαιρετικά επιζήμιο για τη χώρα μας. Είναι εξαιρετικά δικομανής, μια κατά συρροή ενάγουσα, και είπε ότι ενοχλήθηκε όταν πέρασε από τον Λευκό Οίκο, αλλά δεν δήλωσε την εμπλοκή της σε πολλά μέρη γύρω από την Ουάσινγκτον. Γιατί λοιπόν εμπλέκεται σε δικαστικές διαμάχες για άλλες εξελίξεις σε πολύ απομακρυσμένα μέρη της Ουάσινγκτον; Περπατάει κι αυτή εκεί; Πώς περπατάει σε έναν εντελώς κλειστό δρόμο στο κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών - Κανείς δεν επιτρέπεται να περπατήσει εκεί; Δεν είδε ποτέ κτίριο επειδή δεν υπάρχει κτίριο εκεί. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»



«Σχεδόν επιχρυσώθηκε εκ νέου»

«Το άγαλμα "Ανδρεία" (Valor), ένα από τα αγάλματα των "Τεχνών του Πολέμου" έχει σχεδόν ολοκληρωτικά επιχρυσωθεί εκ νέου από το Σπουδαίο μας Υπουργείο Εσωτερικών»

Η δεύτερη ανάρτηση αυτή αφορά ένα άκρως πολυσυζητημένο (και αμφιλεγόμενο) project εξωραϊσμού της Ουάσιγκτον που τρέχει η κυβέρνηση Τραμπ, ενόψει των εορτασμών για τα 250 χρόνια από την Ανεξαρτησία των ΗΠΑ (4 Ιουλίου 2026).

Η κυβέρνηση Τραμπ, μέσω της Υπηρεσίας Εθνικών Πάρκων (NPS) που υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, ενέκρινε ένα κονδύλι ύψους περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων για την πλήρη συντήρηση και εκ νέου επιχρύσωση με φύλλα χρυσού 23,75 καρατίων τεσσάρων μνημειωδών χάλκινων έφιππων αγαλμάτων στην Ουάσιγκτον.



Πρόκειται για δύο ζευγάρια μνημείων κοντά στη γέφυρα Arlington Memorial: τις «Τέχνες του Πολέμου» (Arts of War, που περιλαμβάνουν τα αγάλματα «Valor» / Ανδρεία και «Sacrifice» / Θυσία) και τις «Τέχνες της Ειρήνης» (Arts of Peace). Είναι η πρώτη φορά που επιχρυσώνονται εδώ και 50 χρόνια.

Απώτερος, στόχος η κατασκευή μιας τεράστιας Αψίδας του Θριάμβου.



Πηγή: skai.gr

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