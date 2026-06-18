Της Έλενας Γαλάρη
Στις 2 Ιουλίου θα συνεχιστεί η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη, ο οποίος δικάζεται σε δεύτερο βαθμό για τρεις βιασμούς ανηλίκων σε Επίδαυρο και Μεταξουργείο.
Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του κατηγορούμενου να διοριστεί πραγματογνώμονας ψυχολόγος ή ψυχίατρος στους τρεις παθόντες, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση.
Πηγή: skai.gr
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