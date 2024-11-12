Υπέρ της αξιοποίησης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας η Κ. Κάλλας - «Η Ευρώπη πρέπει να παράγει τα δικά της όπλα»

Η μέλλουσα Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το μπλοκ θα πρέπει να αξιοποιήσει άμεσα περίπου 300 δισ. δολάρια σε δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για να χρηματοδοτήσει την ανοικοδόμηση της πληγείσας από τον πόλεμο Ουκρανίας.

Η Κάγια Κάλλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας που διορίστηκε για να γίνει η Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ, δήλωσε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να παραμερίσουν τους ενδοιασμούς για την άμεση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, επικαλούμενη τη «νόμιμη αξίωση» του Κιέβου για τα κεφάλαια μετά τη ρωσική εισβολή.

«Δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη κατάσχεση, επειδή πρόκειται πραγματικά για τη χρήση των περιουσιακών στοιχείων με νόμιμο τρόπο», δήλωσε η Κάλλας στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την ακρόαση για την επιβεβαίωση της θέσης του στις Βρυξέλλες την Τρίτη σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Ο διορισμός της πρέπει να εγκριθεί από τη Συνέλευση πριν διαδεχθεί τον Τζοζέπ Μπορέλ.

Η G7 σύναψε φέτος συμφωνία για την αξιοποίηση των κερδών που απορρέουν από τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Ορισμένες χώρες αξιολογούν τις πιθανές νομικές επιπτώσεις μιας τέτοιας κίνησης και τον κίνδυνο για το ευρώ, ενώ άλλες, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου, συσπειρώθηκαν υπέρ πιο τολμηρών επιλογών, όπως η άμεση κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων.

«Αναγνωρίζουμε ότι η Ρωσία έχει νόμιμες αξιώσεις απέναντί μας, επειδή έχουμε τα περιουσιακά της στοιχεία», δήλωσε η Κάλλας και πρόσθεσε: «Αλλά και το Κίεβο έχει νόμιμη αξίωση έναντι της Ρωσίας, επειδή, κάθε μέρα, η Μόσχα καταστρέφει την Ουκρανία».

Στο μεταξύ, άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να «διεκδικήσει πίσω» περιουσιακά στοιχεία ως μέρος ενός διακανονισμού αλλά τόνισε: «Αμφιβάλλω, λαμβάνοντας υπόψη τι συμβαίνει, ότι έχει απομείνει κάτι».

Στους φορολογούμενους που ζητούσαν να μάθουν πώς τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πληρώσουν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, η Κάλλας απάντησε: «Αυτοί που καταστρέφουν την Ουκρανία θα πληρώσουν για αυτό».

Η Κάλλας ανέφερε ακόμη ότι η πρωτοβουλία της Εσθονίας που ορίζει ότι το 0,25% του ΑΕΠ της θα κατευθυνθεί στο Κίεβο θα πρέπει να υιοθετηθεί και από άλλα κράτη μέλη.

Είπε επίσης ότι οι κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας δεν θα πρέπει να ανανεώνονται κάθε έξι μήνες και θα πρέπει να καθιστούν μόνιμες έως ότου τα 27 κράτη μέλη αποφασίσουν να τις άρουν.

«Η ΕΕ πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη στον τομέα της Άμυνας», δήλωσε ak;omh κατά την ακρόασή της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η Κάλας.

«Το πρόβλημα με την άμυνα είναι, όταν τη χρειάζεσαι, είναι πραγματικά πολύ αργά για να πάρεις τις αποφάσεις… πρέπει να πάρουμε αποφάσεις τώρα εν καιρώ ειρήνης», τόνισε η Εσθονή πρώην πρωθυπουργός, η οποία αναμένεται να διαδεχθεί τον Ισπανό Μπορέλ, ως επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας για τα επόμενα πέντε χρόνια, εφόσον λάβει την έγκριση των ευρωβουλευτών μετά την ακρόασή της. Η Κ. Κάλας ανέφερε ότι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της Ευρώπης θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τη Ρωσία. Εξέφρασε ωστόσο την απογοήτευσή της για τις «υποεπενδύσεις» της Ευρώπης στην Άμυνα, αλλά και για την αποτυχία ορισμένων χωρών της ΕΕ να εκπληρώσουν τον στόχο του ΝΑΤΟ να ξοδέψουν τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ τους για την άμυνα.

Ερωτηθείσα από τον Γάλλο ευρωβουλευτή των Σοσιαλιστών, Ραφαέλ Γκλικσμάν, αν και πώς θα άρει τους περιορισμούς στα όπλα που στέλνουν οι Ευρωπαίοι στην Ουκρανία, η Κ. Κάλας απέφυγε να απαντήσει ευθέως, εκφράζοντας την απογοήτευσή της για τις αποφάσεις που περιορίζουν την ικανότητα του Κιέβου να αντεπιτεθεί. «Αυτοί οι περιορισμοί πραγματικά εμποδίζουν την Ουκρανία να αμυνθεί όσο είναι δυνατόν», απάντησε, προσθέτοντας ότι το δίλημμα της Ουκρανίας προσφέρει ένα μάθημα στην Ευρώπη: πρέπει να παράγει τα δικά της όπλα ώστε να μην καταλήξει σε παρόμοια θέση.

Η Κ. Κάλας δέχτηκε πολλές ερωτήσεις σχετικά με το πώς σχεδιάζει να αντιμετωπίσει την επερχόμενη κυβέρνηση του Ντ. Τραμπ, ιδιαίτερα στο θέμα της Ουκρανίας. Το κεντρικό μήνυμά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ότι ο πόλεμος της Ουκρανίας θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα των ΗΠΑ και ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν την πολυτέλεια να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην Κίνα και να εγκαταλείψουν την Ουκρανία. «Εάν οι ΗΠΑ ανησυχούν για την Κίνα και άλλους παράγοντες, θα πρέπει επίσης να ανησυχούν για το πώς θα απαντήσουμε στη Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας», είπε, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία απειλεί την «ασφάλεια του κόσμου».

Στο θέμα της Μέσης Ανατολής, ερωτηθείσα από τον Βέλγο ευρωβουλευτή της Αριστεράς, Μαρκ Μποτένγκα, εάν θα επικρίνει τους Ισραηλινούς στρατιώτες με τον ίδιο τρόπο που επέκρινε τους Ρώσους, η Κ. Κάλας απάντησε ότι η επίθεση εναντίον αμάχων ή πολιτικών υποδομών δεν επιτρέπεται σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο , όμως αυτό «συμβαίνει συνέχεια» και είναι «πραγματικά αποκαρδιωτικό». Η ΕΕ επικεντρώνεται στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, είπε. «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να το σταματήσουμε αυτό», αλλά δεν εξαρτάται μόνο από την ΕΕ - το μπλοκ πρέπει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και με τις χώρες του Κόλπου για να «επιτύχουν αποτελέσματα επί τόπου», πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

