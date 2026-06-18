Νέα περιστατικά απάτης με κύκλωμα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ήρθε στο προσκήνιο, καθώς όπως αναφέρει το ΣΚΑΪ, δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 200 χρυσές λίρες από μια 85χρονη, με το εκτιμώμενο κέρδος να ανέρχεται κοντά στο μισό εκατομμύριο ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για δύο περιστατικά όπου άντρας τηλεφώνησε σε ηλικιωμένη και της «πούλησε» τη γνωστή ιστορία με το ενδεχόμενο διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, και ότι πολύτιμά της αντικείμενα όπως χρυσός, αλλά και χαρτονομίσματα κινδυνεύουν.

Η ανταπόκριση του «ελληνικού FBI» ήταν άμεση, και κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον αρχηγό του κυκλώματος, ο οποίος είχε εγκαταστήσει τηλεφωνικό κέντρο σε καταυλισμό στα δυτικά προάστια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.