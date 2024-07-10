Τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν χλευάζει με ανάρτησή της στο Telegram η Μαρία Ζαχάροβα. με αφορμή την παράδοση μαχητικών F-16 στην Ουκρανία από τα νατοϊκά κράτη.

«Ο πρόεδρος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου Κίρμπι στο πλαίσιο των παραδόσεων μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία: "Κανείς δεν θέλει κλιμάκωση". Είναι σαν να προσπαθεί ο Λευκός Οίκος να αποδείξει στην κοινή γνώμη όλα αυτά τα χρόνια ότι ‘’κόβει πολύ το μυαλό του Μπάιντεν’’ πίσω από κλειστές πόρτες» ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Τα σχέδια για την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών F-16 στην Ουκρανία δείχνουν ότι η Ουάσιγκτον ηγείται «πολεμικής συμμορίας», δήλωσε νωρίτερα η Μαρία Ζαχάροβα.

«Η Ουάσιγκτον ηγείται της πολεμικής συμμορίας, και αυτό είναι η απόδειξη» ανέφερε χαρακτηριστικά η Ρωσίδα αξιωματούχος.σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό κανάλι Zvezda ως απάντηση σε δήλωση του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν για τα F-16.

Νωρίτερα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ είχε ανακοινώσει ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ άρχισαν να παραδίδουν μαχητικά αεροσκάφη F-16 στην Ουκρανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνά της απέναντι στη Ρωσία.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η μεταφορά αεροσκαφών F-16 από τη Δανία και την Ολλανδία», προς την Ουκρανία, είπε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, μιλώντας σε μια εκδήλωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. «Τα αεροσκάφη αυτά θα πετάξουν στον ουκρανικό ουρανό αυτό το καλοκαίρι», πρόσθεσε.

Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στις ΗΠΑ, τη Δανία και την Ολλανδία την Τετάρτη για την ενίσχυση των αεροπορικών δυνάμεων της Ουκρανίας με αεροσκάφη F-16.

«Είμαι ευγνώμων στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Δανία και την Ολλανδία για τα πρακτικά βήματα για την επίτευξη του στόχου όλων των Ουκρανών», σημείωσε στο X.

Πηγή: skai.gr

