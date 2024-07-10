Μια ριζική αλλαγή καθεστώτος στο Κίεβο μπορεί να προωθήσει συνομιλίες για την επίλυση της κατάστασης στην Ουκρανία, έγραψε στο κανάλι του στο Telegram ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αποκαλύπτοντας για μια ακόμη φορά τις προθέσεις του Κρεμλίνου για μια υποτελή ουκρανική κυβέρνηση.

Στην ανάρτησή του, ο πολιτικός αξιολόγησε τι θα μπορούσε να συμβεί εάν το Κίεβο αποδεχόταν τους όρους της Μόσχας, που τέθηκαν από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε συνάντηση με ανώτερους αξιωματούχους του υπουργείου Εξωτερικών. Οι προϋποθέσεις περιλαμβάνουν την ανάγκη αποδοχής του αποτελέσματος της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», της Μόσχας, τον σεβασμό των συνταγματικών συνόρων της Ρωσίας και ένα ουδέτερο καθεστώς για την Ουκρανία.

Ο Μεντβέντεφ υποστηρίζει ότι ακόμη και αν το Κίεβο, το οποίο απέρριψε την πρωτοβουλία, τελικά αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας, η Μόσχα θα πρέπει να παραμείνει προσεκτική γιατί δεν θα επωφεληθεί από μια παύση στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, η οποία θα επιτρέψει στην Ουκρανία να ανασυντάξει τις δυνάμεις της, ενώ κανείς δεν μπορεί να εμπιστευτεί δηλώσεις από την Ουκρανία. Ωστόσο, όλα αυτά μπορεί να πυροδοτήσουν «μια νέα τρίτη κατάσταση τύπου Μαϊντάν (επανάσταση και ανατροπή του φιλορώσου Γιανουκόβιτς)» στην Ουκρανία, η οποία «θα σαρώσει τη σημερινή χούντα, φέρνοντας μια ακόμη πιο ριζοσπαστική ομάδα στην εξουσία».

«Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, αυτό θα είναι όταν θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για συνομιλίες, ιδιαίτερα για την παράδοση (του Κιέβου)», σημείωσε ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας. «Θα είναι πιο δύσκολο για τη δυτική συμμαχία να παράσχει βοήθεια σε αδιάκριτους εξτρεμιστές», είπε ο Μεντβέντεφ. «Εξάλλου, θα πρέπει να παραδεχθούν ανοιχτά ότι δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια από χρήματα των φορολογουμένων σπαταλήθηκαν. Έτσι η Ουάσιγκτον και οι συνεργάτες της θα αναγκάσουν τους Ναζί του Κιέβου να αναγνωρίσουν την έκβαση του πολέμου», είπε.

Ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τα λόγια του Μεντβέντεφ, η κλίκα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι «θα καταφύγει στη Δύση, ή θα κομματιαστεί από έναν όχλο». «Ένα "μετριοπαθές" πολιτικό καθεστώς θα προκύψει από τα ερείπια της πρώην Ουκρανίας», εκτιμά ο Μεντβέντεφ.

Πηγή: skai.gr

