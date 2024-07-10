Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ κατέληξαν σε συμφωνία για την κοινή δήλωση της Συνόδου Κορυφής , στην οποία περιλαμβάνεται η δέσμευση της συμμαχίας να συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία «στον δρόμο της προς την πλήρη ευρωατλαντική ολοκλήρωση, συμπεριλαμβανομένης της ένταξης στο ΝΑΤΟ», σύμφωνα με το Reuters.

Στην κοινή δήλωση θα αναφέρεται επίσης ότι το ΝΑΤΟ «θα είναι σε θέση να απευθύνει πρόσκληση στην Ουκρανία για ένταξη στη συμμαχία όταν συμφωνούν οι σύμμαχοι και πληρούνται οι όροι», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Στο προσχέδιο της κοινής ανακοίνωσης αναφέρεται, επίσης, ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ «παραμένουν πρόθυμοι να διατηρήσουν διαύλους επικοινωνίας με τη Μόσχα για να αποτρέψουν την κλιμάκωση του πολέμου».

Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν , δήλωσε ότι τα μαχητικά αεροσκάφη F-16 είναι καθ' οδόν προς την Ουκρανία από τη Δανία και την Ολλανδία αυτή τη στιγμή, προσθέτοντας ότι θα πετούν στους ουρανούς της Ουκρανίας αυτό το καλοκαίρι.

Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι στέλνουν μαχητικά αεροσκάφη #F16 στην #Ουκρανία αυτή τη στιγμή, που θα φτάσουν αυτό το καλοκαίρι - #Blinken pic.twitter.com/tCTtth7Dly — Boris Alexander Beissner (@boris_beissner) 10 Ιουλίου 2024

Οι Ουκρανοί ζητούσαν να τους παραδοθούν αεροσκάφη F16 από την αρχή του πολέμου το 2022.

Ο Μπλίνκεν, μιλώντας σε εκδήλωση στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον, είπε ότι οι επόμενες δύο ημέρες θα παρουσιαστούν ένα απίστευτα ισχυρό πακέτο για την Ουκρανία που θα οικοδομήσει μια σαφή και ισχυρή γέφυρα για την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Ο ίδιος τόνισε ότι «επιτυχία θα είναι μια ισχυρή, ανεξάρτητη Ουκρανία» που «θα είναι σε θέση να σταθεί στα πόδια της» και «ολοένα και περισσότερο να ενσωματωθεί» με τους οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.

Σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος αναφέρει ότι οι κυβερνήσεις της Δανίας και της Ολλανδίας προχωρούν στη δωρεά αμερικανική κατασκευή των F-16 στην Ουκρανία, με την υποστήριξη των ΗΠΑ.

Η μεταφορά βρίσκεται σε εξέλιξη και η Ουκρανία θα μπορεί να κάνει χρήση των αεροσκαφών «αυτό το καλοκαίρι», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.



Το Βέλγιο και η Νορβηγία έχουν δεσμευτεί να παράσχουν περαιτέρω αεροσκάφη, προσθέτει η δήλωση, και ένας διεθνής συνασπισμός σκοπεύει να «υποστηρίξει τη συντήρησή τους και τον οπλισμό τους», καθώς και να παράσχει εκπαίδευση για πιλότους.



«Καθοριστικός παράγοντας» η Κίνα στον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Στο κοινό ανακοινωθέν των ηγετών του ΝΑΤΟ, η Κίνα θα χαρακτηριστεί ως «καθοριστικός παράγοντας» στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Reuters.

«Η ΛΔΚ (Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας) έχει γίνει καθοριστικός παράγοντας του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας λόγω της στενής σχέσης των δύο χωρών και της μεγάλης κλίμακας υποστήριξης της στην αμυντική βιομηχανική βάση της Ρωσίας», δεν αναφέρει το κείμενο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.