Ως «μεγάλο βήμα» περιέγραψε ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς την τρέχουσα υποστήριξη που προσφέρει η Γερμανία στην Ουκρανία με συστήματα αεράμυνας, καλώντας ταυτόχρονα τους εταίρους του ΝΑΤΟ να ανταποκριθούν στο αίτημα της Ουκρανίας για επιπλέον συστήματα.

«Κατά την άποψή μου, αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί», δήλωσε ο κ. Σολτς από την Σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον. Τον περασμένο Απρίλιο η Ουκρανία ζήτησε επτά συστήματα αεράμυνας, εκ των οποίων η Γερμανία έχει ήδη παραδώσει τα τρία. «Η Γερμανία έκανε ένα μεγάλο βήμα για να το ενθαρρύνει, προκειμένου να πείσει και άλλους ότι αυτό είναι απαραίτητο. Αν δε είχαμε προηγηθεί, αυτό το βήμα τώρα δεν θα γινόταν», δήλωσε ο καγκελάριος, λίγο πριν από την συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά την έναρξη της Συνόδου, η Γερμανία, οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι υποσχέθηκαν στην Ουκρανία πέντε συστήματα Patriot.

Ο Όλαφ Σολτς επισήμανε ακόμη ότι θεωρεί επαρκή την προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, η οποία θα καταγραφεί και σε κοινή δήλωση των 32 κρατών-μελών. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι η τοποθέτηση του ΝΑΤΟ «θα δημιουργήσει ένα επίπεδο σαφήνειας στο οποίο η Ουκρανία θα μπορεί να βασιστεί» και εξέφρασε την ικανοποίησή του για την «μεγάλη επιτυχία ενότητας» και «δείγμα αποφασιστικότητας» που επέδειξε η Συμμαχία. «Το θέμα είναι ότι το ΝΑΤΟ κάνει το παν προκειμένου να παραμείνει μια ισχυρή συμμαχία», πρόσθεσε. Στο κείμενο, το οποίο ωστόσο δεν έχει ακόμη εγκριθεί, η διαδικασία ένταξης της Ουκρανίας χαρακτηρίζεται «μη αναστρέψιμη».

Ο γερμανός καγκελάριος έκανε επίσης λόγο για «μεγάλη πρόοδο» αναφερόμενος στην απόφαση της Γερμανίας να διαθέτει πλέον το 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα, όπως απαιτεί άλλωστε και το ΝΑΤΟ.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το ενδεχόμενο, σε περίπτωση νίκης του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ, να απαιτηθεί ακόμη μεγαλύτερη συνεισφορά της Ευρώπης στο ΝΑΤΟ, ο κ. Σολτς περιορίστηκε να δηλώσει ότι η Γερμανία, «ως η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή χώρα του ΝΑΤΟ, αναγνωρίζει την ιδιαίτερη ευθύνη της και θα ανταποκριθεί σε αυτήν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

