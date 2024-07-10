Ο Εμανουέλ Μακρόν θα απευθυνθεί στους Γάλλους με ανοιχτή επιστολή που θα δημοσιευτεί τις επόμενες ώρες στον περιφερειακό ημερήσιο Τύπο, σύμφωνα με τη France Télévisions. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη δήλωση του Γάλλου προέδρου μετά τον δεύτερο γύρο των πρόωρων βουλευτικών εκλογών που βρήκε τους συνασπισμούς χωρίς αυτοδυναμία.

Οι πιέσεις στον Γάλλο ηγέτη να κοινοποιήσει την άποψή του στις αντίπαλες πολιτικές δυνάμεις για το τι πρέπει να συμβεί στη συνέχεια εντείνονται. Το βράδυ της Κυριακής το Ελιζέ ανακοίνωσε ότι ο Μακρόν θα αναμένει τη συγκρότηση σε σώμα της Εθνοσυνέλευσης πριν λάβει τις ανάγκες αποφάσεις του.

Είναι η τρίτη φορά που ο Μακρόν χρησιμοποιεί τη μέθοδο της επιστολής.

Με μια μακροσκελή επιστολή που δημοσιεύθηκε από τον περιφερειακό ημερήσιο Τύπο και μια εβδομάδα πριν από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών.

H προσκείμενη στον πρόεδρο Μακρόν παράταξη, δεν κρύβει ότι επιδιώκει τη διάσπασή των κομμάτων της αριστεράς, με στόχο τη δημιουργία μίας μεγάλης κυβερνητικής πλειοψηφίας που θα αφήνει εκτός μόνο τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό της Μαρίν Λεπέν και την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν Λυκ Μελανσόν. Αν η σύμπραξη αυτή επιτευχθεί, τότε η παράταξη Μακρόν, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι αυτή θα είναι η σημαντικότερη κοινοβουλευτική δύναμη, υποστηρίζει ότι ο νέος πρωθυπουργός θα πρέπει να προέλθει από τους κόλπους της.

Πηγή: skai.gr

