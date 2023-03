Ο επικεφαλής του IAEA στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια: «Πολύ επικίνδυνη» η κατάσταση

Ο Ραφαέλ Γκρόσι, ο επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (International Atomic Energy Agency, IAEA), έφθασε σήμερα στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Ουκρανία και τελεί υπό την κατοχή των ρωσικών δυνάμεων, στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αποφυγή του κινδύνου ενός πυρηνικού ατυχήματος.

Ο Γκρόσι, ο οποίος συνάντησε τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τη Δευτέρα, χαρακτήρισε την κατάσταση στο εργοστάσιο «πολύ επικίνδυνη» και πολύ ασταθή.

Ο αξιωματούχος έφθασε στον μεγαλύτερο πυρηνικό σταθμό της Ευρώπης για να επιθεωρήσει την κατάσταση εκεί, ανέφερε εκπρόσωπος του IAEA. «Τώρα βρίσκεται στο εργοστάσιο», δήλωσε ο ίδιος.

Director General of the IAEA @rafaelmgrossi and @ZelenskyyUa visited 🇺🇦Ukraine's #Dnieper hydroelectric station - an essential component for nuclear safety at the #Zaporizhzhya nuclear power plant. pic.twitter.com/0ADlfuie4D