Ο πρώην Ανώτατος Διοικητής της Ουκρανίας και φερόμενος ως «διάδοχος» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στήριξε τον Ουκρανό πρόεδρο. «Το καθήκον μας προς το παρόν είναι να επιβιώσουμε και να προστατέψουμε το κράτος» σημείωσε, στον απόηχο των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ που αμφισβήτησε τη δημοκρατική νομιμοποίηση του Ζελένσκι, ζητώντας εκλογές.



Πάντως, ο Βαλερί Ζαλούζνι (φωτογραφία), πρεσβευτής της Ουκρανίας στο Ηνωμένο Βασίλειο και πρώην Ανώτατος Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων, δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε ότι θα είναι υποψήφιος για την προεδρία. Υποστήριξε ότι αυτό το ζήτημα θα ήταν σχετικό μόνο εάν το ουκρανικό κράτος δεν απειλούνταν.



«Για να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα, ας δημιουργήσουμε πρώτα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μια τέτοια ερώτηση θα είναι απολύτως κατάλληλη...» τόνισε.



Πιστεύω ότι όταν έρθουν αυτές οι συνθήκες, εγώ ως εργαζόμενος άμεσα για το κράτος, θα είμαι έτοιμος να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα».



Είπε, «προς το παρόν, έχουμε ένα καθήκον: να επιβιώσουμε και να προστατέψουμε το κράτος μας και μετά από αυτό θα σκεφτούμε τα υπόλοιπα».



Ο Αντόν Χρουσέτσκι, εκπρόσωπος του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου (KIIS), είπε ότι ο Ζελένσκι θα μπορούσε να χάσει τις επόμενες προεδρικές εκλογές για τον ίδιο λόγο που κέρδισε το 2019 – τις προσδοκίες της κοινής γνώμης για θετική αλλαγή από μια «νέα δύναμη».

«Η Ουκρανία χρειάζεται σφαίρες, όχι ψηφοδέλτια»

Αλλά και ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ απορρίπτει τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία.



«Η Ουκρανία χρειάζεται σφαίρες, όχι ψηφοδέλτια», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook ο Στεφαντσούκ.



Γράφει: «Η επανεφεύρεση της δημοκρατίας υπό βομβαρδισμό δεν είναι δημοκρατία, είναι ένα θεατρικό έργο, του οποίου ο κύριος ωφελούμενος είναι στο Κρεμλίνο».



«Έχετε την πλήρη υποστήριξή μου, Πρόεδρε Βολοντίμιρ Ζελένσκι», δηλώνει ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα του Ζελένσκι.



Ο ουκρανικός νόμος απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε ότι είναι έτοιμος να μιλήσει για εκλογές στη χώρα, αλλά οι Ουκρανοί δεν το θέλουν αυτό λόγω της άρσης του στρατιωτικού νόμου που είναι απαραίτητη για εκλογική διαδικασία.

Ο Τραμπ προκάλεσε σάλο όταν κατηγόρησε τον Ζελένσκι ότι ξεκίνησε τον πόλεμο, αναφερόμενος στην εισβολή που εξαπέλυσε στις 24 Φεβρουαρίου 2022 η Ρωσία κατά της Ουκρανίας, και ότι είναι πολύ αντιδημοφιλής. Με αυτόν τον τρόπο απάντησε στις επικρίσεις του Ουκρανού ομολόγου του που κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι ξεκίνησε χθες στο Ριάντ με τη Ρωσία συνομιλίες για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία δηλώνοντας ότι διεκδικεί μία θέση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τη χώρα του και για τους Ευρωπαίους.

«"Σήμερα άκουσα 'ω, δεν προσκληθήκαμε.." Ε λοιπόν, ήσασταν εκεί εδώ και τρία χρόνια. Εσείς έπρεπε να βάλετε τέλος εδώ και τρία χρόνια. Δεν έπρεπε καν να το έχετε ξεκινήσει ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ αφήνοντας περιθώρια για όλες τις υποθέσεις σχετικά με τον βαθμό κατανόησης της πραγματικότητας εκ μέρους του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.