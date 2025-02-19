Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει δια μιας όλους τους εναπομείναντες ομήρους κατά τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας ανάμεσα στην οργάνωση και το Ισραήλ έπειτα από 15 μήνες σύγκρουσης.

«Γνωστοποιήσαμε στους μεσολαβητές ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους διά μιας κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, και όχι κατά στάδια όπως στην πρώτη φάση», δήλωσε ο Ταχάρ αλ-Νούνου, αξιωματούχος της Χαμάς.

