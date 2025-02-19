Λογαριασμός
Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει διά μιας όλους τους ομήρους κατά τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας

Αξιωματούχος της Χαμάς ανακοίνωσε σήμερα ότι οι όμηροι στη δεύτερη φάση θα απελευθερωθούν όλοι μαζί και όχι κατά στάδια όπως στην πρώτη εκεχειρία 

Χαμάς

Η Χαμάς δηλώνει έτοιμη να απελευθερώσει δια μιας όλους τους εναπομείναντες ομήρους κατά τη δεύτερη φάση της εκεχειρίας ανάμεσα στην οργάνωση και το Ισραήλ έπειτα από 15 μήνες σύγκρουσης.

«Γνωστοποιήσαμε στους μεσολαβητές ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους ομήρους διά μιας κατά τη διάρκεια της δεύτερης φάσης της συμφωνίας, και όχι κατά στάδια όπως στην πρώτη φάση», δήλωσε ο Ταχάρ αλ-Νούνου, αξιωματούχος της Χαμάς.

TAGS: Χαμάς όμηροι απελευθέρωση ομήρων εκεχειρία
