«Έχετε την πλήρη υποστήριξή μου, Πρόεδρε Βολοντίμιρ Ζελένσκι», δηλώνει στο Facebook ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ

Κίεβο: «Η Ουκρανία χρειάζεται σφαίρες, όχι ψηφοδέλτια»

Ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ απορρίπτει τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία χρειάζεται σφαίρες, όχι ψηφοδέλτια», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook ο Στεφαντσούκ.



Γράφει: «Η επανεφεύρεση της δημοκρατίας υπό βομβαρδισμό δεν είναι δημοκρατία, είναι ένα θεατρικό έργο, του οποίου ο κύριος ωφελούμενος είναι στο Κρεμλίνο».

«Έχετε την πλήρη υποστήριξή μου, Πρόεδρε Βολοντίμιρ Ζελένσκι», δηλώνει ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα του Ζελένσκι. 

Ο ουκρανικός νόμος απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου.
