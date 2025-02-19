Κίεβο: «Η Ουκρανία χρειάζεται σφαίρες, όχι ψηφοδέλτια»

Ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου Ρουσλάν Στεφαντσούκ απορρίπτει τις αναφορές του Ντόναλντ Τραμπ για προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία.



«Η Ουκρανία χρειάζεται σφαίρες, όχι ψηφοδέλτια», αναφέρει χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Facebook ο Στεφαντσούκ.

Πηγή: skai.gr

Γράφει: «Η επανεφεύρεση της δημοκρατίας υπό βομβαρδισμό δεν είναι δημοκρατία, είναι ένα θεατρικό έργο, του οποίου ο κύριος ωφελούμενος είναι στο Κρεμλίνο».«Έχετε την πλήρη υποστήριξή μου, Πρόεδρε Βολοντίμιρ Ζελένσκι », δηλώνει ο πρόεδρος του ουκρανικού κοινοβουλίου, ο οποίος προέρχεται από το κόμμα του Ζελένσκι.Ο ουκρανικός νόμος απαγορεύει τη διεξαγωγή εκλογών σε καιρό πολέμου.

