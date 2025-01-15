Ο στρατός του Ιράν παρουσίασε ένα νέο, σύγχρονο αναγνωριστικό πλοίο, μετέδωσαν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, την ώρα που οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διεξάγουν γυμνάσια εθνικής εμβέλειας με στόχο να εγγυηθούν την ασφάλεια των πυρηνικών εγκαταστάσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Το πρώτο κατασκοπευτικό πλοίο της χώρας, με την ονομασία Zagros, εντάσσεται στις επιχειρήσεις μάχης του Πολεμικού Ναυτικού», μετέδωσε η ιρανική τηλεόραση.

Το πλοίο κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στο Ιράν.

Από την προηγούμενη εβδομάδα οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διεξάγουν στρατιωτικά γυμνάσια με την ονομασία Eqtedar («ισχύς» στα περσικά), τα οποία πρόκειται να διαρκέσουν ως τα μέσα Μαρτίου με τη συμμετοχή του στρατού και των Φρουρών της Επανάστασης.

«Το πλοίο Zagros θα είναι το μάτι του ιρανικού Πολεμικού Ναυτικού στα βάθη των θαλασσών και τους ωκεανούς», δήλωσε ο επικεφαλής του Πολεμικού Ναυτικού, ο ναύαρχος Σαχράμ Ιρανί.

Τα στρατιωτικά γυμνάσια επικεντρώνονται στην προστασία των ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων, κυρίως αυτών στη Νατάνζ και το Φορντό, στο κεντρικό Ιράν, καθώς και αυτής στο Χοντάμπ, στο δυτικό τμήμα της χώρας.

Η ένταση γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είχε οξυνθεί κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία των ΗΠΑ, όταν η Ουάσινγκτον αποσύρθηκε μονομερώς από τη συμφωνία του 2015. Χάρη σε αυτή η Τεχεράνη είχε εξασφαλίσει τη χαλάρωση των εις βάρος της διεθνών κυρώσεων, με αντάλλαγμα περιορισμούς στο πυρηνικό της πρόγραμμα.

Το Ιράν τηρούσε τη συμφωνία μέχρι την αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, ο Τζέικ Σάλιβαν, παρουσίασε πρόσφατα στον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν επιλογές για ενδεχόμενα πλήγματα στις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, στην περίπτωση που η Τεχεράνη κατασκεύαζε πυρηνικό όπλο πριν το τέλος της θητείας του.

Οι Ιρανοί τονίζουν ότι ο χαρακτήρας του πυρηνικού τους προγράμματος είναι ειρηνικός και αρνούνται ότι επιδιώκουν την κατασκευή πυρηνικού όπλου.

