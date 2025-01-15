«Σημαντικές υποδομές» επλήγησαν από νέα «μαζική» ρωσική αεροπορική επιδρομή που εξαπολύθηκε σήμερα το πρωί στη δυτική Ουκρανία, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές αρχές, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι «πάνω από 40 πύραυλοι» και «πάνω από 70 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones)» εξαπολύθηκαν κατά του ουκρανικού ενεργειακού τομέα.

«Εν μέσω του χειμώνα, ο στόχος των Ρώσων παραμένει ο ίδιος: ο ενεργειακός μας τομέας. Μεταξύ των στόχων βρίσκονται υποδομές φυσικού αερίου και ενεργειακές εγκαταστάσεις που εξασφαλίζουν φυσιολογικές συνθήκες διαβίωσης στον πληθυσμό», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Another massive Russian attack. It's the middle of winter, and the target for the Russians remains unchanged: our energy infrastructure. Among their objectives were gas and energy facilities that sustain normal life for our people. Over 40 missiles were launched in this attack,… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 15, 2025

Παράλληλα ο κυβερνήτης της περιφέρειας Λβιβ Μαξίμ Κοζίτσκι διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του ότι «δύο σημαντικές υποδομές επλήγησαν στις περιοχές Ντρογκόμπιτς και Στρίι».

Πύραυλος έπεσε κοντά σε σπίτι στο χωριό Σκνίλιβ δημιουργώντας κρατήρα έξι μέτρων, χωρίς να προκαλέσει θύματα, πρόσθεσε.

Approximate route of the Russian missiles during this morning's massive attack



The map shows that most of the targets traveled toward western Ukraine, where several energy infrastructure facilities were damaged. pic.twitter.com/qj8YrWkWme — NEXTA (@nexta_tv) January 15, 2025

Στη γειτονική περιφέρεια Ιβάνο-Φρανκίφσκ η ρωσική επίθεση είχε στόχο «σημαντικές υποδομές», χωρίς να προκαλέσει θύματα, δήλωσε παράλληλα η κυβερνήτης της περιοχής αυτής, η Στιτλάνα Ονιστσούκ, προσθέτοντας ότι τα τοπικά συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αποκρούουν ρωσικές επιθέσεις σε εγκαταστάσεις που βρίσκονται εκεί.

Έκτακτες διακοπές ρεύματος

Νωρίτερα σήμερα, η εθνική εταιρεία ηλεκτροδότησης άρχισε έκτακτες διακοπές παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε 7 περιφέρειες στο ανατολικό, το κεντρικό και το νότιο τμήμα της Ουκρανίας εν μέσω των προειδοποιήσεων από την πολεμική αεροπορία του Κιέβου για πυραύλους που εξαπολύονταν από τις ρωσικές δυνάμεις, ενώ συναγερμός είχε σημάνει σε όλη τη χώρα για αεροπορικές επιδρομές.

Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας Γκερμάν Γκαλουσένκο σημείωσε ξεχωριστά σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι "προληπτικά μέτρα" που αφορούν και το σύστημα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος έχουν τεθεί σε ισχύ.

«Ο εχθρός δεν σταματά να τρομοκρατεί τους Ουκρανούς», σημείωσε ο υπουργός Ενέργειας σε ανάρτησή του στο Facebook, καταγγέλλοντας "μαζική επίθεση".

Η ρωσική αυτή επίθεση σημειώνεται την επομένη επίθεσης σε ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Ρωσία, για την οποία το Κίεβο ανακοίνωσε ότι ήταν «η πιο σημαντική» που εξαπολύεται στο ρωσικό έδαφος από το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ουκρανική επίθεση είχε στο στόχαστρο διυλιστήρια πετρελαίου και αποθήκες καυσίμων, όπως και χημικά εργοστάσια στα οποία παράγεται, σύμφωνα με το Κίεβο, εξοπλισμός για τον ρωσικό στρατιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, στην ουκρανική επίθεση που έγινε χθες, Τρίτη, χρησιμοποιήθηκαν κυρίως έξι αμερικανικοί πύραυλοι ATACMS και έξι βρετανικοί Storm Shadow. Το υπουργείο πρόσθεσε ότι όλοι οι πύραυλοι καταρρίφθηκαν χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Η Ρωσία έχει δεσμευτεί για συστηματικά αντίποινα σε οποιοδήποτε πλήγμα γίνεται με τη χρήση δυτικών πυραύλων στο έδαφός της και έχει απειλήσει να στοχοθετήσει το κέντρο του Κιέβου ή ακόμη να χρησιμοποιήσει τον νέο πειραματικό υπερηχητικό πύραυλό της Ορέσνικ.

Εξάλλου η Μόσχα εξαπολύει συχνά αεροπορικές επιδρομές στο ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας καθώς οι χερσαίες δυνάμεις της προωθούνται στο πεδίο των μαχών μετά την εισβολή τους στη γειτονική χώρα πριν από σχεδόν τρία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

