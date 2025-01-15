Τις τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα μελετάνε ξανά οι διαπραγματευτές σήμερα, Τετάρτη μετά τις μαραθώνιες συνομιλίες στο Κατάρ χθες Τρίτη.Οι ηγέτες των ΗΠΑ και της Αιγύπτου υποσχέθηκαν να παραμείνουν σε στενή επαφή για την επίτευξη συμφωνίας τις επόμενες ώρες.

Χθες για περισσότερες από οκτώ ώρες οι διαπραγματευτές συζητούσαν στην Ντόχα τροφοδοτώντας την αισιοδοξία ότι μια συμφωνία για εκεχειρία ήταν πιο κοντά από ποτέ. Ωστόσο, ένας ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς είπε στο Reuters αργά την Τρίτη ότι η παλαιστινιακή ομάδα δεν έχει δώσει ακόμη την απάντησή της επειδή ακόμη περιμένει το Ισραήλ να υποβάλει χάρτες που δείχνουν πώς οι δυνάμεις της θα αποχωρούσαν από τη Γάζα.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, Ματζέντ Αλ-Ανσαρί, δήλωσε νωρίτερα σε συνέντευξη Τύπου ότι και στις δύο πλευρές παρουσιάστηκε ένα κείμενο και οι συνομιλίες για τις τελευταίες λεπτομέρειες βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τόσο ο αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν όσο και ο Αιγύπτιος Πρόεδρος, Αμπντέλ Φατάχ Ελ Σίσι μίλησαν για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις την Τρίτη.

«Και οι δύο ηγέτες δεσμεύτηκαν να παραμείνουν σε στενό συντονισμό άμεσα και μέσω των ομάδων τους τις επόμενες ώρες», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Λευκός Οίκος μετά το τηλεφώνημα των ηγετών.

Οι δύο πρόεδροι «τόνισαν την επείγουσα ανάγκη εφαρμογής μιας συμφωνίας».

«Κρίσιμη φάση»

Η Χαμάς από την πλευρά της δήλωσε χθες ότι οι συνομιλίες έφτασαν στα τελικά βήματα και ελπίζει ότι αυτός ο γύρος διαπραγματεύσεων θα οδηγήσει σε συμφωνία.

Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι συνομιλίες έχουν φτάσει σε κρίσιμη φάση, αν και πρέπει να διευθετηθούν ακόμη ορισμένες λεπτομέρειες: «Είμαστε κοντά, όμως δεν είμαστε ακόμη εκεί».

Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζέικ Σάλιβαν, δήλωσε και εκείνος ότι ελπίζει ότι θα επιτευχθεί συμφωνία για την ομηρία στη Γάζα αυτή την εβδομάδα.

Επισκεπτόμενος τη Ρώμη, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε την Τρίτη ότι πιστεύει ότι η πλειοψηφία της ισραηλινής κυβέρνησης συνασπισμού θα υποστήριζε μια συμφωνία για τη Γάζα εάν τελικά συμφωνηθεί, παρά τις διαφωνίες που έχουν εκφράσει άλλα σκληροπυρηνικά εθνικιστικά κόμματα του συνασπισμού.

Η συμφωνία

Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι το πρώτο στάδιο της συμφωνίας θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση 33 ομήρων, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, γυναικών, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων γυναικών στρατιωτών, ανδρών άνω των 50 ετών και τραυματιών και αρρώστων. Το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά και εν μέρει ορισμένες δυνάμεις.

Παλαιστινιακή πηγή είπε ότι το Ισραήλ θα απελευθερώσει 1.000 Παλαιστίνιους αιχμαλώτους σε πρώτη φάση μέσα σε 60 ημέρες.

Στο δεύτερο στάδιο θα απελευθερωθούν οι εναπομείναντες ζωντανοί όμηροι και θα ολοκληρωθεί με μια δήλωση οριστικού τερματισμού των εχθροπραξιών. Στην τρίτη φάση θα απελευθερωθούν οι σοροί που βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς.

Την 16η ημέρα της πρώτης φάσης, οι διαπραγματευτικές ομάδες θα ξεκινήσουν συνομιλίες για τους όρους της δεύτερης φάσης. Αυτές οι συνομιλίες θα επικεντρωθούν επίσης σε πλαίσια για τη μεταπολεμική διαχείριση της Γάζας.

Και οι δύο πλευρές έχουν δεσμευτεί κατ' αρχήν εδώ και μήνες στην προοπτική μιας κατάπαυσης του πυρός συνοδευόμενη από ανταλλαγή των υπολοίπων ομήρων για κρατουμένων. Ωστόσο, η Χαμάς απέρριψε οποιαδήποτε συμφωνία που δεν μπορούσε να φέρει οριστικό τέλος στον πόλεμο, ενώ το Ισραήλ είπε ότι δεν θα τερματίσει τον πόλεμο μέχρι να διαλυθεί η Χαμάς.

Η ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου θεωρείται πλέον ευρέως ως μια de facto προθεσμία για τη σύναψη συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός.

