Ο επερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είναι γνωστό πως λατρεύει την Coca Cola και λίγο πριν την ορκωμοσία έλαβε ένα ξεχωριστό δώρο από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της αμερικανικής εταιρείας, Τζέιμς Κουίνσκι: ένα αναμνηστικό μπουκάλι με δροσιστική Diet Coke που έχει πάνω της φωτογραφία του Λευκού Οίκου.

Το αναμνηστικό μπουκάλι παρουσιάστηκε σε ένα ειδικό κόκκινο κουτί με μια κάρτα. «Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε τη δεκαετή μας παράδοση να γιορτάζουμε την ορκωμοσία του προέδρου των ΗΠΑ με ένα αναμνηστικό μπουκάλι», ανέφερε το σημείωμα.

Στο μπουκάλι αναγράφεται το όνομά του αλλά και η ημερομηνία 20 Ιανουαρίου, η ημέρα που θα αναλάβει και επίσημα καθήκοντα.

Μάλιστα, και ο Ίλον Μασκ σχολίασε την κίνηση του CEO της Coca Cola, γράφοντας στο Χ: «Ο εφευρέτης της Diet Coke είναι μια ιδιοφυΐα».

The inventor of Diet Coke is a genius https://t.co/Ze3U9ln6YS — Elon Musk (@elonmusk) January 15, 2025

«Όλοι γίνονται λίγο νευρικοί όταν πατάω αυτό το κουμπί», είχε πει αστειευόμενος ο Τραμπ σε καλεσμένους του, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του ως πρόεδρος, λέγοντας πως είχε στο γραφείο του στο Λευκό Οίκο ένα κουμπί μόνο για να παραγγέλνει το αγαπημένο του αναψυκτικό!

Ο εθισμός του στη Coca Cola είναι πασίγνωστος και οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του προέδρου έχουν πει πως σπάνια τον βλέπουν να πίνει κάτι άλλο.

Εκτός από την Cola διαίτης, ο Τραμπ απολαμβάνει και την κλασική γεύση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.