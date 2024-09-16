Για δεύτερη κατά σειρά εβδομάδα δεν κατέστη δυνατό, για λόγους υγείας, να καταθέσει σήμερα στο ποινικό δικαστήριο του Βοκλίζ - στην Αβινιόν της Γαλλίας, ο Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος κατηγορείται από την τέως σύζυγό του Ζιζέλ, η οποία έχει πλέον γίνει στη Γαλλία η ενσάρκωση των θυμάτων σεξουαλικής βίας, ότι τη νάρκωνε και τη βίαζε επί μια δεκαετία μαζί με δεκάδες αγνώστους που στρατολογούσε στο διαδίκτυο. Εκτός από τον τέως σύζυγό της, άλλοι 50 άνδρες, ηλικίας από 26 έως 74 ετών, διώκονται για βιασμό και εάν κριθούν ένοχοι μπορεί να καταδικαστούν σε κάθειρξη 20 ετών.

«Θα αναστείλουμε για σήμερα και θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί», δήλωσε ο πρόεδρος του ποινικού δικαστηρίου, Ρότζερ Αράτα, ο οποίος παρήγγειλε μια νέα ιατρική πραγματογνωμοσύνη από «ένα κολέγιο εμπειρογνωμόνων». Ο κύριος κατηγορούμενος υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία την Κυριακή και πάσχει από «πέτρα στα νεφρά, λοίμωξη στα νεφρά και πρόβλημα προστάτη», είπε ο Αράτα. Από πλευράς τους, οι συνήγοροι της Ζιζέλ χαρακτήρισαν την κατάσταση «ασυνήθιστη», σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να έχουν ληφθεί όλα τα μέτρα ώστε να είναι ο κατηγορούμενος σε κατάσταση να καταθέσει.

Στο μεταξύ δεκάδες χιλιάδες άτομα διαδήλωσαν χθες στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους στη Ζιζέλ, η οποία ευχαρίστησε τους διαδηλωτές τη Δευτέρα στο περιθώριο της δίκης: «Χάρη σε όλους εσάς, έχω τη δύναμη να πολεμήσω αυτόν τον αγώνα μέχρι το τέλος», δήλωσε, αφιερώνοντάς τον «σε όλους τους ανθρώπους, γυναίκες και άνδρες, σε όλο τον κόσμο, που είναι θύματα σεξουαλικής βίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

