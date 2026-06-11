Αυξάνεται ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027

Αυξάνεται κατά 33.000 ο αριθμός των δικαιούχων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού για την περίοδο 2026-2027, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, καθώς οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τις 800.000, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προχώρησαν στην αύξηση του αριθμού των δικαιούχων-ωφελουμένων που πλέον ανέρχονται συνολικά σε 333.000.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι από 1.6.2026 έως 30.6.2027.

«Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες της κοινωνίας και τις ικανοποιούμε. Λαμβάνοντας υπόψη την αυξημένη ζήτηση που σημειώθηκε εφέτος για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού, αυξήσαμε τους δικαιούχους-ωφελούμενους κατά 33.000, παρέχοντας επιπλέον 5,5 εκατομμύρια ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΔΥΠΑ. Στεκόμαστε δίπλα στους συνανθρώπους μας, βελτιώνουμε την καθημερινότητά τους στην πράξη», δήλωσε η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως.

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού αφορά εργαζόμενους με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ασφαλισμένους στον e-ΕΦΚΑ με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, ανέργους και τις οικογένειές τους, ενώ η διαμονή ανέρχεται σε έως 12 διανυκτερεύσεις, υπό προϋποθέσεις.

Ειδικά, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας, για τους συμπολίτες μας με αναπηρία, όσοι είναι ΑμεΑ ή έχουν μέλη της οικογένειάς τους, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα συνεχόμενων περιόδων.

Επίσης, εξαιρούνται από την κύρωση μη ενεργοποίησης των επιταγών, ενώ για την επιδότηση της διαμονής ισχύουν οι ίδιες προϋποθέσεις που αφορούν στον γενικό πληθυσμό.

Για Άτομα με Αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 50% προβλέπεται επιδότηση μετακίνησης (ακτοπλοϊκά) ύψους 100%, ενώ κάθε άτομο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω δικαιούται έναν συνοδό χωρίς προϋποθέσεις, εφόσον υπάρχει ανάγκη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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