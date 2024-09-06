Γαλλία: Δήλωση σοκ από την κόρη της Ζιζέλ Πελικό - Ο πατέρας μου με φωτογράφιζε γυμνή

Σοκάρει η δήλωση της κόρης της Ζιζέλ Πελικό. Η Καρολίν Νταριάν αποκάλυψε στην κατάθεσή της ότι δύο γυμνές φωτογραφίες φέρεται να τραβήχτηκαν από τον πατέρα της Ντομινίκ Πελικό εν αγνοία της.



Αφού έμαθε για τα εγκλήματα του «πατέρα» της σε βάρος της μητέρας της, η 40χρονη κλήθηκε από την αστυνομία για μια δεύτερη υπόθεση που την αφορά. Ερευνώντας τον υπολογιστή του Πελικό η αστυνομία βρήκε δύο φωτογραφίες, που φαίνεται ότι δείχνουν την ίδια.



Η Νταριάν περιέγραψε τις φωτογραφίες. Στις δύο φωτογραφίες βλέπουμε μια γυναίκα που, κοιμάται, ξαπλωμένη στο πλάι, με το φως αναμμένο και φαίνονται οι γλουτοί της. Ο αστυνομικός τη ρώτησε αν αναγνωρίζει τον εαυτό της στις φωτογραφίες, και έγνεψε καταφατικά. Του έδειξε μια καφέ κηλίδα στο μάγουλο της γυναίκας: έχει την ίδια.



«Εκεί, ανακαλύπτω τον εαυτό μου [στις φωτογραφίες] και καταλαβαίνω ότι ο άνθρωπος που ήταν ο πατέρας μου, τον οποίο εμπιστευόμουν απόλυτα, για τον οποίο πίστευα ότι είχε ακεραιότητα, ότι σεβόταν την κόρη του, ότι ‘’ήταν περήφανος για αυτή’’, ότι πάντα την ενθάρρυνε... Ανακάλυψα ότι στην πραγματικότητα, ο πατέρας μου με φωτογράφισε εν αγνοία μου, γυμνή». Δηλώνει δε, πεπεισμένη ότι «δεν κοιμάται σε αυτές τις φωτογραφίες, αλλά (ήταν) ναρκωμένη».



«Πώς μπορείς να ξαναμαζέψεις τα κομμάτια σου [...] όταν ο πατέρας σου είναι αναμφίβολα ένας από τους μεγαλύτερους σεξουαλικούς θηρευτές των τελευταίων ετών; Πώς ξαναμαζεύεις τα κομμάτια σου μέσα από τις στάχτες, όταν ο πατέρας σου είναι αναμφίβολα ένας από τους μεγαλύτερους σεξουαλικούς θηρευτές των τελευταίων ετών; Πώς το κάνεις όταν δεν έχεις αποδείξεις;», ήταν η σπαρακτική δήλωσή της, καθώς το πιο αποτρόπαιο σενάριο είναι ότι ο 71χρονος την υπέβαλε στα ίδια σεξουαλικά βασανιστήρια με τη μητέρα της.

Συγκλονισμένη για τους ομαδικούς βιασμούς που υπέστη η μητέρα της, εμφανίστηκε νωρίτερα η Νταριάν. Η 40χρονη κόρη του θύματος και του θύτη θυμάται και περιγράφει εκείνη την ημέρα της 2ας Νοεμβρίου 2020, όταν η μητέρα της ανακάλυψε ότι είχε ναρκωθεί και βιαστεί από τον σύζυγό της και αγνώστους.

«Για μένα υπήρχε το πριν και το μετά τις 2 Νοεμβρίου 2020, ακριβώς στις 8:25 μ.μ., η ζωή μου κυριολεκτικά γύρισε ανάποδα» τόνισε στην κατάθεσή της.

Εκείνο το βράδυ του Νοεμβρίου, διηγήθηκε ότι της τηλεφώνησε η μητέρα της.

Ο Ντομινίκ Πελικό κατηγορείται ότι για μια δεκαετία στρατολογούσε δεκάδες άνδρες για να βιάσουν τη γυναίκα του η οποία ήταν ναρκωμένη κατά τη διάρκεια των σεξουαλικών πράξεων.

Η 72χρονη φέρεται να έχει πέσει περισσότερες από 500 φορές θύμα βιασμού, και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο από τον ίδιο της τον σύζυγο, πριν αυτός αποφασίσει να τη μετατρέψει σε έρμαιο και τρίτων ανδρών. Η δίκη, που διεξάγεται στην Αβινιόν, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο, με κατηγορίες για τον Πελικό και 50 ακόμα άνδρες. Ήδη 49 έχουν προφυλακιστεί, ενώ μόλις 15 έχουν παραδεχθεί τις πράξεις τους.

Πηγή: skai.gr

